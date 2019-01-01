امتيازات جديدة في عقد الجزائري بن زكري مع ضمك

تفاصيل جديدة في عقد بن زكري مع ضمك

كشفت بعض الصحف السعودية، عن الامتيازات الجديدة التي تحصل عليها المدرب نور الدين بن زكري، بعد ساعات من إعلان توليه الدفة الفنية لنادي ضمك السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة النادي أدرجت في عقد المدرب الجديد، خيارًا لتمديد العقد بينهما لموسم إضافي.

ولفت نفس التقرير، إلى أن الاتفاق بين الطرفين ينص على استعانة المدرب بطاقم مساعد مكون من 4 معاونين إيطاليين، يتولون مهامًا فنية ولياقية مختلفة.

ورغم تكتم النادي على الأمور المادية في عقد المدرب الجزائري، إلا أن التقرير أشار إلى أنها سيتقاضى نحو 900.000 دولار في الفترة المتبقية من الموسم.

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وتولى بن زكري القيادة الفنية للفريق خلفًا للتونسي محمد الكوكي، بعد سلسلة من النتائج السلبية، التي وضعت ضمك في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب أندية الدوري.