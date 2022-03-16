امتثلوا للقرات دون تشكيك .. اتحاد الكرة يرد على العميد!

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بعد أن قام الأخير بإصدار بيان رسمي يعترض فيه عن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق مؤخرًا.

ماذا جاء في بيان نادي الاتحاد؟

إدارة النادي الجداوي رأت أن لجنة الانضباط تتعمد استفزازها بقراراتها، مستغلة احترام النادي لجميع القرارات، وأبدى مجلس الحائلي استغرابه من الوضع الذي وصل إليه الدوري السعودي، إذ جاء في البيان: "لعبة كرة القدم من الواضح أنها أصبحت عقوبات انضباطية أكثر من أنها لعبة وممارسة وصناعة واستثمار وتنافس".

ورصد البيان أربعة استفزازات صدرت من قبل لجنة الانضباط تجاه الاتحاد، جاءت كالتالي:

أولًا/ يصدر صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الأولمبية قرارًا بالتحقيق فيما يتعلق بالمنازعة التحكيمية في قرار منع حضور الجمهور وتتم التحقيقات ويصدر المركز بيانًا إعلاميًا بأن القضية منظورة وتتم إعادة تشكيل المركز وبعد كل هذا تأتي لجنة الانضباط وتطلب من النادي إفادة لماذا لم تقوموا بتنفيذ القرار فيما يتعلق بالغرامة (فلم تصلنا الحوالة)!!! ورغم أن القضية ما زالت منظورة فقد قام النادي بسداد مبلغ الغرامة احتياطًا لأي سبب قد يعطي لجنة الانضباط توقيع عقوبات أخرى طالما أنهم لم يحترموا قرار مركز التحكيم الرياضي ولا التبعات التي تمت حياله.

ثانيًا/ يتم إرسال خطاب للنادي للإفادة حيال تقرير مراقب مباراة ذكر في خطابه عن ادعاءات بالإساءة من قبل اللاعب عبد الرزاق حمد الله ويقول (أفادني المنسق الإعلامي) دون أي تثبّت أو دليل، ورغمًا عن ذلك كتبنا لهم شهودًا في وقت الحادثة أفادوا بعدم تواجد المراقب والمنسق الإعلامي وأرفقنا لهم خطابًا من اللاعب يفيد فيه بعدم الإساءة تمامًا إلا أنهم لم يعتبروا لإفادة النادي أي اعتبار وأصدروا قرارًا بإيقاف اللاعب.

ثالثًا/ تم إصدار القرار الخاص بإيقاف اللاعب حمد الله في الساعة الخامسة عصرًا والفريق في المطار يتهيأ للمغادرة لمدينة الرياض.

رابعًا/ واليوم يتم إصدار قرار ضد الأستاذ حامد البلوي بإيقافه لمدة أربع مباريات بسبب تصريحات إعلامية ومخالفة مواد السرية، وأي سرية تتحدث عنها لجنة الانضباط وهي التي قامت بالإرسال لنادي الاتحاد قرارًا انضباطيًا صادرًا على أحد الأندية الأخرى، هل نقوم نحن بتبليغهم مثلًا بهذا القرار؟، ومن يقوم بمحاسبة لجنة الانضباط على هذه المخالفات ومخالفة السرية تحديدًا؟

وفي نهاية البيان، طالبت إدارة أنمار، اتحاد الكرة بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، يتضمن جدول أعمالها حل لجنة الانضباط وتشكيل لجنة جديدة، مشددة على أنه حال رفض اتحاد الكرة لهذا الطلب، فإن النادي الجداوي سيفعل البند الخاص بعقد الجمعية العمومية غير العادية بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة.

📝| بيان صحفي pic.twitter.com/rFyiPtjEYL — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 15, 2022

كيف رد اتحاد الكرة السعودي على بيان الاتحاد؟

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا رسميًا للرد على إدارة الاتحاد التي أصدرت بيانًا تصف قرارات لجنة الانضباط بالاستفزازية.

وجاء نص البيان الذي أصدره اتحاد كرة القدم كالآتي:

"إشارة إلى البيان الصادر عبر حساب نادي الاتحاد بتاريخ 16 مارس 2022 على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

"يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد على استقلالية اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها ويشدد أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له. 🔽 pic.twitter.com/r5YPExsq1Q — الإعلام والاتصال (@SaudiFFcomms) March 16, 2022

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