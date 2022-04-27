زيارة لوالدة مبابي تحطم آمال ريال مدريد

لم يعلق كيليان مبابي حتى الآن حول مستقبله بشكل واضح، عقد الفرنسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو المقبل، ويسعى نادي العاصمة الفرنسية لتجديد تعاقده.

في الوقت ذاته، يراقب ريال مدريد الوضع عن كثب، وهو الذي يحاول الحصول على توقيع اللاعب بأي ثمن، ولكنه سينتظر ما سيحدث بين اللاعب وناديه الحالي قبل اتخاذ أي خطوة تقرب اللاعب من سانتياجو برنابيو.

انفراجة

في ظل كل هذه الظروف، كانت عائلة مبابي وعلى رأسها والدته في قطر خلال الأيام الماضية، ما أشارت بعض التقارير إلى أن مستقبل اللاعب كان الموضوع الأهم لتلك الزيارة.

صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية تشير الآن إلى أن انفراجة قد حدثت في ملف تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، وأن الأخير متفائل حيال التجديد مع مبابي.

وفقًا للصحيفة البريطانية، فإن والدة مبابي رحبت بعرض باريس سان جيرمان الذي يقضي ببقاء نجلها موسمين على ذمة النادي الباريسي بالتحديد حتى 2024، ولكن بقيمة شرط جزائي للرحيل نهاية الموسم الأول يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

عرض مغرٍ

في ذلك الإطار، هناك تأكيدات قطرية على هامش اللقاء الذي حدث بين والدة مبابي ومسؤولي النادي الباريسي، على أن مبابي سيخوض كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر وهو لاعب في صفوف باريس سان جيرمان، وأن هذا أمر هام للغاية بالنسبة لملاك النادي العاصمي.

العرض المغري الذي يأمل باريس سان جيرمان في أن يقنع مبابي بالبقاء يتمثل في دفع 50 مليون يورو له كل موسم من الموسمين، مع مبلغ مالي كبير حال موافقته على عرض التجديد، هذه القيمة ل ينتظر أن يصل إليها ريال مدريد في البنود الشخصية مع مبابي، ولكن هناك لقاء آخر سيجمع والدة مبابي قريبًا بمسؤولي الميرينجي وفقًا للتقارير الواردة من فرنسا.

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