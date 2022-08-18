"إل شيرينجيتو": يناير بوابة ميسي للعودة إلى برشلونة

هل يعود الأرجنتيني حقاً؟

ناقش برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير عودة ليونيل ميسي المزعومة لصفوف برشلونة، وكشف تفاصيل جديدة بخصوص الشائعات عن عودة الأرجنتيني.

وخرجت تقارير في الإعلام الإسباني والأرجنتيني قبل أيام تفتح الباب لعودة اللاعب لناديه السابق، بينما أكدت تقارير فرنسية أن بي إس جي يسعى لمد عقد اللاعب.

ماذا قال "إل شيرينجيتو" عن عودة ميسي إلى برشلونة؟

لوبو كاراسكو، لاعب برشلونة السابق وضيف البرنامج، قال إن اللاعب يرحب بالعودة إلى ناديه السابق، ولكن أكد أن الأوضاع الحالية ليست ملائمة لحدوث الصفقة.

وأضاف كاراسكو أن شهر يناير المقبل قد يكون مفتاحاً لحل الأمور وحدوث الصفقة، وأن مدرب الفريق البلوجرانا تشافي قد يساهم بشكل كبير في الأمر.

ما هو موقف ميسي وبرشلونة من عودة الأرجنتيني؟

ذكرت "ليكيب" أن ميسي لم يحسم موقفه بعد بخصوص مستقبله، وأن أي قرار، سواء بالتجديد مع بي إس جي أو الرحيل لن يكون قبل كأس العالم قطر 2022.

وأرسل المسؤولون في برشلونة مؤخراً عدة رسائل تفتح الباب لعودة "البولجا"، وعلى رأسهم رئيس النادي جوان لابورتا الذي قال إنه يُدين للنجم بالتعويض عن طريقة رحيله، وكذلك تشافي الذي رحب بعودة زميله السابق.