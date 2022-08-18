ضربة جديدة؟ برشلونة يتحرك للتعاقد مع حكيمي!

هل تحدث المفاجأة المدوية؟

مفاجأة مدوية كشف عنها برنامج "إل شيرينجيتو" باستهداف برشلونة للتعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وضع حكيمي مع باريس لا يبدو محل أي شكوك، ولكن برشلونة يبحث عن المزيد من الضربات بالميركاتو الصيفي، لتدعيم فريق المدرب تشافي هيرنانديز لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

النادي الكتالوني يستهدف العديد من اللاعبين بمركز الظهير الأيمن، بسبب اقتراب رحيل سيرجينيو ديست وصعوبة الاعتماد على سيرجي روبيرتو وحده، لذلك اتجه تشافي نحو حكيمي.

كيف يخطط برشلونة لضم النجم المغربي؟

قال جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل شيرينجيتو" إن برشلونة يفكر في اتخاذ خطوة مفاجئة لضم ظهير باريس لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وأوضح أن رئيس النادي جوان لابورتا يستعد للتقدم بعرض للنادي الفرنسي للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 سنة على سبيل الإعارة مع ريال الشراء.

وتبدو هذه الخطوة غير مرجحة في الوقت الحالي، بسبب الارتباط السابق لحكيمي بريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، بالإضافة لصداقته المقربة بالفرنسي كيليان مبابي الذي قد يساهم استمراره بالنادي في إقناع اللاعب بالبقاء في حديقة الأمراء.

ومن العوامل الأخرى التي تجعل هذه الصفقة غاية في الصعوبة، هي قيمة اللاعب التي لن تقل عن 66 مليون يورو وهو المبلغ الذي دفعه باريس لضمه من إنتر.

ما هي الأهداف الأخرى لبرشلونة بمركز الظهير؟

سيزار أثبيليكويتا ظهير تشيلسي كان الأقرب للانضمام إلى كامب نو، لكن الإسباني المخضرم أدار ظهره لتشافي وقرر البقاء مع البلوز.

ويستهدف برشلونة في الوقت الحالي العديد من الأسماء الأخرى مثل توماس مونييه مدافع بوروسيا دورتموند وخوان فويث لاعب فياريال.

ويأتي هيكتور بيليرين لاعب آرسنال وخريج أكاديمية لا ماسيا سابقًا ضمن اللاعبين الذين تم عرضهم على برشلونة من خلال بعض الوكلاء، ويعتبر من الخيارات قليلة التكلفة لرغبة ناديه في التخلص منه قبل دخوله في العام الأخير من عقده.