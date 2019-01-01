اليويفا يصدم تشيلسي وليفربول في تذاكر حضور كأس السوبر الأوروبية



تلقت جماهير تشيلسي وليفربول، مفاجأة ولا أسوأ من قبل الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بعد الكشف عن نسبة حضور الثنائي الإنجليزي في مباراة تحديد الفائز بكأس السوبر الأوروبية، في الرابع عشر من أغسطس القادم.

وحقق أحمر الميرسيسايد سادس كأس أبطال في تاريخه، بالفوز على الغريم المحلي توتنهام بهدفين دون رد، وكذا الأزرق اللندني اقتنص الكأس الثانية في القارة العجوز، بتغلبه على العدو الشمالي آرسنال بنتيجة 4-1 في العاصمة الأذربجانية "باكو".

وبعد أسابيع من انتظار حصة المشجعين الإنجليز، بالتحديد مشجعي ليفربول وتشيلسي، الذين سيطيرون إلى العاصمة التركية الثانية اسطنبول لمشاهدة ودعم لاعبيهم من أرض الملعب، جاءت الصاعقة من اليويفا، بالإعلان عن تخصيص 5.225 تذكرة فقط لمشجعي الناديين.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن هذه النسبة، ستكون الأقل على الإطلاق بالنسبة لجماهير طرفي كأس السوبر، وذلك وفقًا للتقرير "لصغر حجم الملعب"، وهو "بيشكتاش فودافون"، الذي لا يتسع سوى لـ38.000 مشجع فقط، وهي نسبة أقل حتى من حضور جماهير آرسنال وتشيلسي في نهائي اليوربا ليج.

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الخبرة ستكون حليفه هذه المرة 👴

لكن هل تواصل لعنة "برشلونة" الحلول به؟ 🤔#يلا_جول #YallaGoal pic.twitter.com/5hHtrCmeth — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019

وسيتم تخصيص جزءًا من التذاكر للبيع لضيوف اسطنبول أمام ملعب المباراة، وأيضًا للبيع عبر الشبكة العنكبوتية، وبوجه عام، ثمن التذكرة يتراوح بين 50 لـ150 يورو، وهو رقم قريب من ثمن نفس التذكرة في سوبر العام الماضي، الذي جمع ريال مدريد بجاره أتليتكو مدريد -130 يورو-.