أليجري يفجر مفاجأة: اتفقت مع ريال مدريد وتراجعت في آخر لحظة!

كشف ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي عن توصله إلى اتفاق لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي.

أليجري لم يكن مرتبطًا بأي نادٍ في الصيف الماضي، قبل أن يعود مرة أخرى إلى يوفنتوس، ليبدأ مرحلته الثانية في قيادة "البيانكونيري".

وارتبط اسم أليجري بتدريب ريال مدريد بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أن يقرر النادي الملكي التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأجرى أليجري مقابلة مع النسخة الإيطالية لمجلة "GQ" العالمية، كشف فيها عن اتفاقه بالفعل على تدريب ريال مدريد.

وقال أليجري: "لقد وقعت بالفعل اتفاقية هذا العام مع ريال مدريد، لكن في اليوم التالي اتصلت بالرئيس وأخبرته أنني لن أذهب لأنني اخترت يوفنتوس، وشكرني".

وأضاف: "منذ اتصل بي يوفنتوس في مايو، لم يكن لدي أدنى شك في أنني سأعود إلى النادي".

وتابع عن فكرة تدريب ريال مدريد: "على المستوى الاحترافي، كان من الممكن أن يكون ذلك تتويجًا لمسار طويل، من تدريب ميلان ثم يوفنتوس وبعده ريال مدريد، لكن في الحياة لا يمكنك دائمًا الحصول على كل شيء".

وقال أليجري في ختام حديثه: "أنا سعيد وفخور حقًا بتدريب ميلان لمدة أربع سنوات، لقد قلت لا مرتين لريال مدريد، الأولى قبل التجديد مع يوفنتوس، أخبرت رئيس ريال مدريد حينها أنني أعطيت كلمتي بالفعل إلى أندريا أنييلِّي".

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