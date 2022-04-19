أليجري عن نجم يوفنتوس: هو الآن ميت لدينا لاعبان فقط بمركزه!

قرر ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، الرد بطريقة غريبة على غياب لاعبه أرتور ميلو في مواجهة فيورنتينا بكأس إيطاليا.

لاعب الوسط البرازيلي يعاني من الإصابة، ولن يشارك في لقاء فريقه ضد فيورنتينا في إياب نصف نهائي الكأس.

ومن جانبه كشف أليجري عن غياب اللاعب، عن طريق وصفه بـ"الميت" مشيرًا إلى امتلاكه للاعبين فقط بخط الوسط.

ماذا قال أليجري عن أرتور؟

المدرب الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي للقاء فيورنتينا:"أرتور مات، لدي لاعبين فقط في الوسط وهما يكفيان بالنسبة لي".

وأضاف:"لدينا أيضًا فابيو ميريتي ولكن دعونا لا نشكو من وضعنا الحالي".

وأوضح كذلك مدرب يوفنتوس عن غياب ويستون ماكيني حتى نهاية الموسم ووجود شكوك حول مشاركة مانويل لوكاتيلي، ليتبقى الثنائي دينيس زكريا وأدريان رابيو فقط.

ماذا قدم أرتور الفترة الأخيرة؟

اللاعب الذي كان على وشك الانتقال إلى آرسنال في يناير، لعب 90 دقيقة كاملة في 5 مباريات مع يوفنتوس بين شهري فبراير ومارس.

وجلس البرازيلي على مقاعد البدلاء في الهزيمة ضد إنتر ولعب بعدها ضد كالياري، ليغيب بسبب مشاكل عضلية في التعادل ضد بولونيا.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية فإن أرتور سيعود مرة أخرى ضد فينيسيا في 30 إبريل الجاري.

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