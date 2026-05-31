ليس هناك ما هو أفضل من رؤية نتائج العقوبة على أرض الواقع، حتى يعي اللاعبون نتاج المخالفات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما شاهدنا في ودية اليابان وأيسلندا.

المنتخب الياباني خاض مباراة كأس كيرين للتحدي 2026، وحقق فوزًا على أيسلندا، بهدف نظيف، جاء نتاجًا لخطأ من الخصم، أسفر عن توقيع عقوبة تندرج ضمن اللوائح الجديدة لمنظمة IFAB، حول القوانين الجديدة في كرة القدم.

ماذا حدث؟

وفي الدقيقة 85، قرر المدير الفني لمنتخب أيسلندا، إجراء تبديلين دفعة واحدة، منها دخول اللاعب إيساك ثورفالدسون، إلا أن تأخر اللاعب كريستيان هيلنسون في الخروج لما يزيد عن 10 ثوانٍ، قد أسفر عن قرار الحكم بإبقاء البديل خارج منطقة الملعب.

ووفقًا للقوانين الجديدة، فإنه يجب على اللاعب الذي تقرر استبداله أن يغادر الملعب، خلال 10 ثوانٍ من إشارة الحكم أو رفع لوحة التبديل، وإذا تأخر عن ذلك، يتم معاقبة الفريق بخروج المستبدل وإبقاء البديل خارج الملعب، في انتظار أول توقف للعب، بعد مرور دقيقة كاملة من وقت اللعب الفعلي.

وبينما كان البديل الأيسلندي ينتظر الدخول، شن المنتخب الياباني هجمة أسفرت عن هدف أحرزه كوكي أوجاوا، في الدقيقة 87، بعدما استقبل عرضية من سوجاوارا، ليضع كرة رأسية في شباك الحارس فالديمارسون.

تفاصيل المباراة

على الملعب الوطني بطوكيو، أشرك المدرب هاجيمي مورياسو، في التشكيلة الأساسية، كلًا من القائد الحالي إندو كو، وإيتو جونيا، ودوآن ريتسو، وكوبو تاكيموتو. كما شارك تويان كينيو في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ حوالي عامين، بالإضافة إلى القائد السابق يوشيدا مايا الذي تم استدعاؤه خصيصًا لهذه المباراة.

في مواجهة المنتخب الياباني الذي لعب بتشكيلة [3-4-2-1]، عزز المنتخب الأيسلندي دفاعه بتشكيلة [5-4-1]. كان "الساموراي الأزرق" أول من بدأ الهجوم وسدد أول تسديدة في الدقيقة الثامنة، حيث استلم كيو ساتو، الظهير الأيسر، تمريرة من كوبو على الجانب الأيسر وسدد بقدمه اليمنى، لكن الكرة مرت بعيدًا عن المرمى على الجانب الأيمن.

بعد مرور 10 دقائق، تم استبدال يوشيدا بيوكي إيتو. مع مرور الوقت، شكل لاعبو الفريقين ممرًا احتفاليًا. سلم يوشيدا شارة القيادة إلى إندو، ثم انحنى تحية وسط تصفيق حاد قبل أن يتوجه إلى مقاعد البدلاء.

استؤنفت المباراة، حيث لعب كو إيتاكورا في مركز خط الدفاع، بينما لعب إيتو في الجانب الأيسر من خط الدفاع الثلاثي. استمرت المباراة في حالة تعادل سلبي مع تبادل الهجمات بين الفريقين، وفي الدقيقة 24 تم إجراء استراحة لمدة 3 دقائق لتناول السوائل. وفي إطار التجربة الجديدة التي سيتم تطبيقها في البطولة الرئيسية، تجمع اللاعبون أمام مقاعد البدلاء وأبدوا اهتمامًا بالمناقشة.

في الدقيقة 31، سدد روي توماسون لاعب منتخب أيسلندا كرة مباشرة بقدمه اليسرى من أمام منطقة الجزاء. كادت الكرة أن تسجل هدفًا، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بفارق ضئيل. ولم تكن اليابان أقل شأنًا، ففي الدقيقة 38، استقبل كوبو الكرة على الجانب الأيمن وأرسل عرضية، فالتقطها ناكامورا برأسه، لكن حارس مرمى الفريق المنافس تصدى لها ببراعة.

وتعرض "الساموراي الأزرق" لتسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44، لكن الحارس سوزوكي أياتسو تصدى لها باندفاع جانبي. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 0-0.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى المنتخب الياباني 4 تبديلات دفعة واحدة؛ حيث دخل أومو سيكو في مركز لاعب الوسط الدفاعي بدلاً من إندو، وكوكي أوجاوا بدلاً من كيوسي أويدا، ويوسه سوجاورا بدلاً من دوآن، ويوتو ناجاتومو بدلاً من إيتو، مما أثار تصفيقاً حاراً. كما أجرى المنتخب الأيسلندي تبديلاً أيضاً، حيث أشرك ويلم سول ويلمسون بدلاً من جيسلي جوتسكارك سولدارسون. وتولى إيتاكورا شارة القيادة.

لم يتمكن المنتخب الياباني من اختراق دفاع الخصم، وبدأ يتعرض لمواقف خطيرة من الكرات العرضية. وفي ظل هذا الوضع السيئ، تم إجراء استراحة لتناول السوائل مرة أخرى في الدقيقة 69. وأدخلت اليابان بعد ذلك مباشرة كينتو شيوجاي، وكيسوكي جوتو، وتسويوشي واتانبي. ليحلوا محل اللاعبين الثلاثة ناكامورا، وتاناكا، وإيتاكورا.

وفي الدقيقة 83، دخل كل من شوجو تانيجوتشي وكايزو سانو وتوموكي هاياكوا إلى الملعب، ليحلوا محل تويان، كوبو، وسوزوكي (أيا). وبذلك، استبدل المنتخب الياباني جميع اللاعبين الأساسيين الأحد عشر.

وفي ظل استمرار حالة التعادل، تحركت المباراة في الدقيقة 87. استقبل سوجاوارا الكرة على الجانب الأيمن وأرسل عرضية قابلها أوجاوا برأسه ليحرز الهدف الأول. وركض اللاعبون نحو يوشيدا على مقاعد البدلاء لتبادل الفرحة.

وانتهت المباراة بنتيجة 1-0. وحقق المنتخب الياباني فوزًا في المباراة الأخيرة قبل كأس العالم.