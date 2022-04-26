إلى الفراج .. "الفشل الذريع هو أن تعتبر بحث النصر عن حقوقه خصومة!"

رد النصراوي أديب العمري؛ نائب رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر سابقًا، على استياء الإعلامي الرياضي وليد الفراج، من قضايا النصر، واصفًا إياه بالفاشل.

ماذا فعل الفراج؟

مقدم برنامج "أكشن مع وليد" دائم الخلاف مع جمهور العالمي، وآخر حلقات الخلاف كانت بسبب قضيته ضد الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بخلاف قضيته ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.

الفراج اعتبر قضايا العالمي خصومة مع وزارة الرياضة واتحاد الكرة، مؤكدًا أن النصر يبحث عن نجاحات خارج الملعب بعد فشل موسمه الحالي. (طالع التفاصيل من هنا)

العالمي وإن كان قد ابتعد عن المنافسة على اللقب المحلي، لكنه يبحث في الخمس جولات المتبقية عن حجز مقعد في النسخة المقبلة بدوري أبطال آسيا، إذ يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب مبتعدًا بفارق نقطة واحدة عن الوصافة، و12 نقطة عن الصدارة.

ويغيب النصر عن النسخة الحالية من البطولة القارية، في ظل غيابه عن المربع الذهبي في جدول ترتيب الموسم الماضي من الدوري المحلي.

كيف رد العمري على الفراج؟

استنكر أديب العمري اعتبار الفراج أن بحث النصر عن حقوقه هو خصومة، مؤكدًا أن المرحلة التي وصل لها مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، هي مرحلة الفشل الذريع في عرض القضايا.

وكتب العمري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الفشل الذريع عندما تصل الى مرحلة تعتبر فيها المطالبة بحقوقك هي خصومة والادهى والامر عندما تلوح بقضية المكاتب التي فشلت في كثير من الملفات لتكون هي ذريعة الملاعب التي لم نجدها يوما ما صالحة لممارسة كرة القدم".

الفشل الذريع عندما تصل الى مرحلة تعتبر فيها المطالبة بحقوقك هي خصومة والادهى والامر عندما تلوح بقضية المكاتب التي فشلت في كثير من الملفات لتكون هي ذريعة الملاعب التي لم نجدها يوما ما صالحة لممارسة كرة القدم. https://t.co/fLTjSH4Bvl — اديب العُمري (@adeeb_alomari) April 25, 2022

ما هي قضايا النصر المثارة حاليًا؟

في يناير الماضي، حصل العالمي على توقيع محمد كنو؛ لاعب وسط الزعيم، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الهلال، لكن اللاعب عاد بعدها وجدد عقده مع ناديه بشكل مفاجئ.

النصر قدم عدة شكاوى ضد اللاعب والهلال أمام الجهات المسؤولة، لكن منذ يناير لم تصدر أي قرارات في القضية، وسط استياء من الوسط النصراوي للتأخر في إصدار حكم في قضية مهمة كهذه.

أما القضية الثانية، فاتهم بها النصر، الاتحاد بتحريض حمد الله، خلال فترة تمثيله للعالمي، للرحيل عن النادي، وأكد أنه يمتلك تسجيلات تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، تدعم موقفه في القضية.

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