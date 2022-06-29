إلى الدوري السعودي؟ الزمالك يعلن عن رحيل أبو جبل وحامد

هل نرى ثنائي الزمالك في الدوري السعودي؟

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء من الثلاثي محمد أبو جبل وطارق حماد، بالإضافة إلى المغربي أشرف بنشرقي.

ما هو موقف الزمالك من أبو جبل وطارق حامد؟

أكد أمير مرتضى خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، على أن ملف تجديد عقدي الثنائي محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، وطارق حامد تم إغلاقه تمامًا.

وأشار أمير إلى أن محمد أبو جبل وطارق حامد رحلًا بشكل نهائي عن القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، ولا نية لتجديد عقديهما.

وقال المشرف على الكرة: "ملف تجديد أبو جبل وطارق حامد تم إغلاقه تمامًا، حتى إذا عرض الثنائي التجديد مجانًا للقلعة البيضاء".

وتؤكد بعض التقارير، على اتفاق نادي الاتحاد مع طارق حامد، بجانب توقيع محمد أبو جبل على عقود انتقاله إلى نادي النصر، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تلك الأخبار.

هل يستمر بنشرقي مع الزمالك؟

وكشف أمير مرتضى عن موقف المغربي أشرف بنشرقي جناح نادي الزمالك، بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض في شهر يونيو الجاري.

وأكد نجل رئيس الزمالك على أن أشرف بنشرقي سيستمر مع الفريق الأبيض، حتى نهاية شهر أغسطس المقبل بشكل كبير، ولن يرحل خلال الوقت الحالي.

وفشلت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور خلال الوقت الحالي، في إقناع أشرف بنشرقي بتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب مطالبات اللاعب المالية.

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