الونش بقناع واقي في مران الزمالك

الونش تعرض لإصابة قوية في الأنف

عبده الليثي فيسبوك تويتر

شارك محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك في مران الفريق الجماعي بعد إجراء عملية في الأنف بعد إصابته في مواجهة وادي دجلة.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز في الأمتار الأخيرة من البطولة.

وتعرض الونش في هذه المباراة بكسر في الأنف وقام بإجراءعملية جراحية على إثر هذه الإصابة غاب بسببها عن مواجهة الداخلية.

وتواجد الونش في تدريبات الزمالك الجماعية، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، خارج الديار.

وارتدى الونش في المران الجماعي للزمالك قناع واقي بعد العملية الذي أجراها على مستوى الأنف بعد مواجهة وادي دجلة.

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ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب، يوم 19 مايو الجاري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، على أن يكون الإياب يوم 26 من نفس الشهر.