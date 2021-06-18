الزمالك يرد رسميًا على عرض النصر لضم الونش

المدافع الدولي المصري مطلوب في الدوري السعودي الموسم القادم

لم يعد اهتمام نادي النصر السعودي بالمدافع المصري محمود حمدي الونش خافيًا أو مجرد إشاعات في سوق الانتقالات، بل أكدت المصادر الصحفية المصرية وصول عرض رسمي من العالمي لنادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب.

النصر خطف الأنظار بتحركاته النشيطة جدًا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، إذ نجح في ضم الثنائي فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا بعد صراع شرس مع الاتحاد والهلال، وسيدعم صفوفه كذلك بالنجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الذي ضمه في يناير الماضي وأعاره إلى شباب الأهلي الإماراتي.

النصر يطلب ضم الونش والزمالك يرد عليه رسميًا

موقع يلا كوورة المصري نقل عن مصدر مطلع داخل الزمالك أن إدارة النادي الحالية برئاسة حسين لبيب تلقت عرضًا رسميًا من النصر السعودي للتعاقد مع محمود حمدي الونش بصيغة الإعارة أو الانتقال نهائيًا.

وأضاف أن إدارة النادي الأبيض ردت على العرض بالرفض التام، وقد أخطرت إدارة العالمي أنها لا تنوي التخلي عن المدافع المصري سواء بالإعارة أو البيع.

وأوضح المصدر ليلا كوورة أن الزمالك توصل لاتفاق مع الونش على استمراره مع الفريق الفترة القادمة.

لماذا يحتاج النصر التعاقد مع مدافع جديد؟

تخلى النصر عن مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا، وبالتالي أصبح بحاجة لإضافة لاعب جديد في الخط الخلفي، خاصة أنه لم يعد يمتلك سوى السعوديين عبد الإله العمري وعبد الله مادو وعلي لاجامي.

المدرب مانو مينيزيس يعتمد على العمري ومادو في التشكيل الأساسي للنصر، وقد قدما مستوى ممتاز خاصة الأول، إلا أن مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا بجانب الدوري والكأس في السعودية يدفعه لضم مدافع جديد خاصة مع عدم تقديم لاجامي المستوى المطلوب والإصابات المتكررة لمادو.

هل الونش هو الخيار المناسب للنصر؟

تجربة أحمد حجازي الناجحة جدًا مع الاتحاد شجعت الأندية السعودية ربما على التعاقد مع المدافعين المصريين، والونش يُصنف من العديد أفضل مدافع مصري موجود حاليًا، أو على الأقل ضمن أفضل 3.

لاعب طلائع الجيش السابق ارتدى القميص الأبيض صيف 2016، وقد أخذ مستواه منحنًا تصاعديًا حتى وصل ذروته في موسم 2019-2020 حين ساهم بقوة في وصول الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ويُحافظ هذا الموسم على مستواه الممتاز.

الونش خيار ممتاز ومناسب جدًا للنصر، لأنه بجانب جودته الفنية والبدنية وخبرته القارية، سيكون قادرًا على الانسجام سريعًا مع اللاعبين نظرًا لتجاوز عاملي اللغة واعتياد الحياة العربية.

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