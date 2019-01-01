الوليد بن طلال: أهنئ الهلال ومتابعوه الذين يساووا مجموع الأندية الزميلة
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حرص الأمير وليد بن طلال، على تهنئة نادي الهلال السعودي بانتخاب مجلس إدارة جديد له برئاسة فهد بن نافل، لمدة أربع سنوات مقبلة.
الجمعية العمومية للزعيم اختارت بن نافل ليترأس النادي خلفًا لعبد الله الجربوع، بعد منافسة مع رجل الأعمال موسى الموسى.
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وكتب بن طلال، الذي كان داعمًا للرئيس الجديد للقلعة الزرقاء في الانتخابات: "نبارك لنادي الهلال انتخاب فهد بن نافل رئيسًا، ونهنئ جمهور الهلال والـ8600000 متابع بتويتر، الذي يساوي جمهور متابعي الأندية الزمالك 8600000".
ورصد رجل الأعمال بن طلال عدد متابعي الأندية الخمس الكبار في تغريدته، ليؤكد صحة كلامه.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 19, 2019
نبارك لنادي @Alhilal_FC انتخاب @Fahad_Alotaibi_ رئيساً
ونهنئ جمهور #الهلال والـ(8,600,000) متابع بتويتر الذي يساوي مجموع متابعي الأندية الزميلة (8,600,000):@ittihad: 3,600,000@AlNassrFC: 2,700,000@ALAHLI_FC: 1,800,000@AlShababSaudiFC: 300,000@alwehdaclub1: 200,000 pic.twitter.com/dLpohSeLtc
يذكر أن بن نافل حصل على 15061 مكتسحًا الموسى صاحب الـ612 صوتًا فقط، وفي انتظار اعتماد المجلس الجديد من قبل الهيئة العامة للرياضة بعد النظر في الطعون المقدمة.