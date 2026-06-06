كأس العالم - المجموعة 4 Los Angeles Stadium

ستنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي في 13 يونيو 2026 الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون المباراة الافتتاحية في لوس أنجلوس أكثر أهمية من ذلك بالنسبة لفريقين يتوقان إلى ترسيخ أقدامهما في مجموعة تشهد منافسة شرسة. وفي ظل ضغوط محلية شديدة، يتعين على مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو أن يثبت أن نظامه الهجومي القائم على الضغط العالي والهجمات العمودية قادر على تحقيق النتائج المرجوة على الساحة العالمية، رغم ثقل التوقعات المحلية الملقاة على عاتقه. يواجهون منتخب باراغواي الذي لا يلين، والمتمرس في المعارك، بقيادة العبقري التكتيكي غوستافو ألفارو - الذي اشتهر بإعادة بناء المنتخب الجنوب أمريكي ليصبح قوة دفاعية تقدر الشدة والحفاظ على شباكها نظيفة فوق كل شيء. مع اللعب أمام جماهير صاخبة ومتوقعة في ملعب لوس أنجلوس المتطور، فإن هذه المباراة تمتلك كل المقومات لتصبح كلاسيكية فورية في كأس العالم. مع وجود تركيا، أحد عمالقة البطولة، في انتظارها في المجموعة D إلى جانب منتخب أستراليا المفعم بالطاقة، فإن أي خطأ في الجولة الأولى قد يكون كارثياً. بالنسبة للولايات المتحدة، يمثل هذا فرصة لإثبات نموها الرياضي على أرضها، وتجاوز عقد من الهوية الانتقالية، وإثبات تطورها الفني المتميز على المسرح الكبير. بالنسبة لباراغواي، يمثل هذا اللقاء ذروة عاطفية لـ 16 عامًا من الغياب عن أضواء كرة القدم، والعودة إلى البطولة العالمية للمرة الأولى منذ مشاركتها التاريخية في 2010. مع إضاءة الأضواء على الملعب، سيحول الضغط الهائل لمباراة الافتتاح على أرضها هذه الساحة إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي وكسر الحاجز الدفاعي العنيد بشكل كبير من سيخرج بثلاث نقاط ثمينة.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

مسار الولايات المتحدة نحو كأس العالم على أرضها

بصفتها أحد المضيفين لهذا البطولة التاريخية التي تضم 48 فريقًا إلى جانب المكسيك وكندا، تجاوز المنتخب الوطني الأمريكي للرجال عمليات التصفيات الإقليمية الشاقة تمامًا. بدلاً من خوض جولة تصفيات CONCACAF متعددة الجولات، حجزت "النجوم والأشرطة" مكانها تلقائيًا في البطولة لحظة إقرار الفيفا للعرض المشترك لأمريكا الشمالية.

ومع ذلك، شكل غياب التصفيات التقليدية ذات الرهانات العالية عقبة فريدة: كيفية تشكيل فريق متمرس في البطولات من خلال المباريات الودية والبطولات القارية فقط. أدى الضغط لتحقيق نتائج جيدة على أرض الوطن في النهاية إلى تغيير إداري ضخم، توج بتعيين المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة. وقد كُلف بوتشيتينو بمهمة تحويل جيل ذهبي من المواهب الفردية المقيمة في أوروبا إلى وحدة متماسكة، فاستغل الفترة التي سبقت البطولة لاختبار التشكيلة في مواجهة منافسين عالميين من النخبة. وبدون شبكة الأمان التي توفرها جدول التصفيات، أصبحت كل مباراة تحضيرية بمثابة اختبار تحت ضغط شديد، مصمم لإعداد هذا الفريق الشاب لتحمل ثقل التوقعات غير المسبوقة على أرضه عندما يخرج أخيراً إلى الملعب في لوس أنجلوس.

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درس باراغواي في التأهل

على النقيض تماماً، وصلت "الألبيروجا" إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن نجحت في الصمود في حرب استنزاف قاسية: جدول التصفيات بنظام الدوري الذي لا يرحم في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول). بعد 16 عاماً من الغياب المؤلم عن الساحة العالمية منذ وصولها التاريخي إلى ربع النهائي في عام 2010، كسرت باراغواي لعنة البطولة، ليس من خلال الهجوم المبهج، بل من خلال أداء دفاعي بارع لم تشهد فيه سوى 10 أهداف فقط خلال 18 جولة من المباريات المكثفة.

كان العامل الحقيقي وراء هذا التحول السريع هو تعيين العبقري التكتيكي غوستافو ألفارو في أغسطس 2024. وقد تولى المدرب الأرجنتيني قيادة فريق كان يعاني بشدة في المراحل الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية، فاستخدم الأسلوب النفسي والاعتزاز الوطني كسلاحين، حيث حث لاعبيه على استعادة "العزيمة" التاريخية التي لطالما ارتبطت بكرة القدم الباراغوية. وتحت قيادته، حققت باراغواي صعوداً أسطورياً في الترتيب، حيث حققت سلسلة من تسع مباريات دون هزيمة تضمنت انتصارات تاريخية ومؤثرة على القوى القارية البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. من خلال تحويل الثلث الدفاعي إلى جدار منيع تمامًا، نجح فريق ألفارو في تجاوز المرحلة الأخيرة من التصفيات التي اتسمت بضغط شديد، وحصل على آخر مقعد مؤهل تلقائيًا من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) ليحسم عودة عاطفية ومكتسبة بجهد كبير إلى أضواء كرة القدم الدولية.

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أخبار فريقي الولايات المتحدة وباراغواي

أخبار منتخب الولايات المتحدة

اختار مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوكيتينو قائمة قوية تضم 26 لاعباً لهذه البطولة التاريخية على أرض الوطن، وحقق توازناً مدروساً باستدعاء ثمانية نجوم من الدوري الأمريكي للمحترفين إلى جانب النواة الأساسية للجيل الذهبي الذي يلعب في أوروبا. وعلى الرغم من دورة التحضير الصعبة التي قضى فيها الفريق في صياغة هوية جاهزة للبطولة دون شبكة أمان تتمثل في تصفيات تنافسية، يبدو الفريق شديد التركيز قبل المباراة الافتتاحية في لوس أنجلوس.

يدخل الجناح البارز كريستيان بوليسيتش البطولة، حاملاً خبرته من ميلان، ويحتل مكانه الأساسي في الجناح الأيسر، بينما يتنافس فولارين بالوغون وريكاردو بيبي على قيادة الهجوم كمهاجمين أساسيين. في خط الوسط، يعود ويستون ماكيني وتايلر آدامز لتثبيت العمود الفقري للفريق. أما العنوان الرئيسي في الدفاع فيدور حول اللاعب المخضرم تيم ريم البالغ من العمر 38 عاماً؛ فإذا شارك المدافع في المباراة ضد باراغواي، فسيصبح رسمياً أكبر لاعب يشارك مع الولايات المتحدة في كأس العالم لكرة القدم للرجال.

أخبار منتخب باراغواي

تصل "الألبيروجا" إلى كاليفورنيا بتشكيلة متماسكة للغاية واستمرارية دفاعية هائلة بعد ماراثون تصفيات الكونميبول الذي امتد لـ 18 مباراة. أنهى المدرب التكتيكي البارع غوستافو ألفارو اختيار تشكيلته المكونة من 26 لاعبًا دون أي مخاوف كبيرة بشأن الإصابات، معتمدًا بشكل كبير على قائمة تتميز بطابع بدني قوي يتناسب تمامًا مع مبادئه الدفاعية الصارمة.

يضم الفريق نجومًا من الدوري الإنجليزي الممتاز في الأجنحة، حيث سيتولى المبدع خوليو إنسيسو والجناح ذو الكثافة العالية ميغيل ألميرون مهمة توفير انتقالات عمودية قوية في الهجمات المرتدة. ومع ذلك، فإن الأساس الحقيقي لنظام ألفارو يكمن في العمود الفقري الدفاعي. تم تأكيد أن القائد غوستافو غوميز وعمر ألديريت سيقودان خط دفاع صلب لم يستقبل سوى 10 أهداف خلال التصفيات، في حين من المتوقع أن يبدأ لاعب الوسط الممتاز داميان بوباديلا في قلب الملعب إلى جانب لاعب الدفاع أندريس كوباس.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

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ماوريسيو بوكيتينو (الولايات المتحدة)

تم تعيين ماوريسيو بوكيتينو بمهمة واضحة تتمثل في تحويل المنتخب الأمريكي لكرة القدم إلى فريق قادر على منافسة النخبة العالمية على أرضه، ليضيف بذلك خبرة عالمية المستوى إلى دكة البدلاء الأمريكية. ويشتهر المدرب الأرجنتيني بفلسفته التكتيكية عالية الطاقة والمتطلبة بدنيًا، والتي ترتكز على الضغط المضاد الهجومي، والبنية الدفاعية الصلبة، والانتقالات الرأسية السلسة من الخلف.

يستخدم بوكيتينو تشكيلات متنوعة مثل 4-2-3-1 أو 4-3-3، ويطالب لاعبيه بالتفاني البدني المطلق، حيث يطلب من ظهيريه التقدم إلى الأمام مع استخدام خط دفاعي مرتفع لتضييق الملعب. سيكون التحدي التكتيكي الرئيسي الذي يواجهه في كأس العالم هذه هو إيجاد التوازن المثالي بين أسلوب الهجوم السريع والحفاظ على الحماية الدفاعية ضد الخصم الذي يعتمد على الهجمات المرتدة ويحاول استغلال المساحات التي تتركها خطوط الفريق الأمريكي المتداخلة.

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غوستافو ألفارو (باراغواي)

يُعد غوستافو ألفارو شخصية أسطورية في كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وقد بنى سمعة لا جدال فيها باعتباره المهندس الدفاعي الأفضل في كرة القدم الدولية والمدرب البارع في تحفيز اللاعبين. بعد أن قاد الإكوادور سابقًا في كأس العالم 2022، حقق ألفارو تحولًا مذهلاً في أسونسيون من خلال الاعتماد بشكل كبير على التكييف النفسي العميق والهوية الوطنية التاريخية والواقعية التكتيكية المطلقة.

يفضل ألفارو تشكيلة دفاعية قوية وبدنية للغاية بنظام 4-3-3 أو 4-4-2 تخنق المساحات المركزية تمامًا. يتم تدريب فرقه على التمركز في كتلة متماسكة ومنسقة للغاية في المنطقة الوسطى إلى الخلفية، مستعدين للتنازل عن السيطرة على الملعب من أجل خنق صانعي اللعب المنافسين. يقلل ألفارو من المخاطر التشغيلية في الثلث الدفاعي الخاص به، معتمدًا على ثنائي قلب الدفاع المهيمن للسيطرة على منطقة الجزاء قبل استغلال الكرات الثابتة الانتقالية أو إطلاق الجناحين المباشرين والمتفجرين في الهجمات المرتدة لتسجيل الأهداف الحاسمة.

قائمة 26 لاعباً لكأس العالم

تشكيلة الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم

حراس المرمى: مات تيرنر، مات فريز، كريس برادي

المدافعون: سيرجينيو ديست، كريس ريتشاردز، أنطوني روبنسون، أوستون تراستي، مايلز روبنسون، تيم ريم، أليكس فريمان، ماكس أرفستن، مارك ماكنزي، جو سكالي

لاعبو الوسط: تايلر آدامز، جيو رينا، ويستون ماكيني، سيباستيان بيرهالتر، كريستيان رولدان، مالك تيلمان

المهاجمون: ريكاردو بيبي، كريستيان بوليسيتش، بريندن آرونسون، هاجي رايت، فولارين بالوغون، تيم ويه، أليخاندرو زيندياس

تشكيلة باراغواي في كأس العالم

حراس المرمى: غاتيتو فرنانديز، أورلاندو جيل، غاستون أولفيرا

المدافعون: خوان كاسيريس، غوستافو غوميز، غوستافو فيلازكيز، فابيان بالبوينا، جونيور ألونسو، عمر ألديريت، خوسيه كانالي، ألكسندرو مايدانا

لاعبو الوسط: داميان بوباديلا، أندريس كوباس، دييغو غوميز، ماتياس غالارزا، أليخاندرو روميرو غامارا، برايان أوجيدا، موريسيو ماغالهايس، غوستافو كاباليرو

المهاجمون: أليكس أرسي، ميغيل ألميرون، إيسيدرو بيتا، رامون سوسا، غابرييل أ فالوس، أنطونيو سانابريا، خوليو إنسيسو

المواجهات الرئيسية بين الولايات المتحدة وباراغواي

كريستيان بوليسيتش ضد غوستافو غوميز: المواجهة الأبرز بلا منازع في هذه المباراة ضمن المجموعة الرابعة. يدخل بوليسيتش البطولة بصفته النجم الأبرز بلا منازع في المنتخب الأمريكي، حيث يتطلع إلى الانطلاق من الجانب الأيسر نحو الوسط لخلق تكتلات هجومية واستغلال المساحات النصفية. وسيواجه جدارًا دفاعيًا يقوده قائد منتخب باراغواي المخضرم غوستافو غوميز. مدافع بالميراس المركزي هو عملاق حقيقي في أنظمة الدفاع المنخفض؛ قوته البدنية، وقدرته على التعافي، وهيمنته الجوية الفائقة تعني أن بوليسيتش سيضطر إلى الاعتماد على اللعب الجماعي السريع والمعقد بدلاً من العزلة الفردية الخام لفتح الدفاع.

أنتوني روبنسون ضد ميغيل ألميرون: مواجهة تكتيكية مثيرة بين لاعبين على دراية تامة بالمتطلبات البدنية للانتقالات السريعة. تعد انطلاقات روبنسون المتكررة على الجانب الأيسر عنصراً أساسياً في عرض الهجوم الذي يعتمد عليه بوكيتينو، لكن موقعه سيخضع لاختبار صعب من قبل ميغيل ألميرون لاعب نيوكاسل. يلعب ألميرون على الجانب الأيمن من خط انتقال باراغواي، ويتمتع بسرعة استرجاع مدمرة ومعدل عمل عالي الكثافة. يجب على روبنسون أن يوازن بعناية بين اندفاعاته إلى الأمام، لأن أي خسارة للكرة قد تترك خط دفاع المنتخب الأمريكي معرضًا بشكل مباشر لاندفاعات ألميرون العمودية القاتلة في الهجمات المرتدة.

ويستون ماكيني ضد دييغو غوميز: ساحة المعركة على السيطرة على خط الوسط. يوفر ماكيني القوة البدنية، والحضور الجوي من منطقة إلى أخرى، والانطلاقات التي تخترق خطوط الدفاع لخط وسط المنتخب الأمريكي. وسيواجه مباشرة النجم الصاعد في برايتون دييغو غوميز. يعد لاعب خط الوسط الباراغوايي الشاب القلب التكتيكي لغرفة محركات ألفارو، حيث يجمع بين التتبع الدفاعي المتميز ومقاومة الضغط الاستثنائية. أي لاعب يتمكن من الفوز في صراعات الكرة الثانية وفرض وتيرة التوزيع سيمنح بلاده ميزة تكتيكية هائلة.

أخبار الفريق والتشكيلات

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دليل تفصيلي لاستخدام VPN لمشاهدة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي اليوم

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