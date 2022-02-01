الولاء لمدريد يمنع زيدان من تدريب باريس!

يتواصل ارتباط زين الدين زيدان باستلام مهمة القيادة الفنية في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط تكهنات عن سبب تأخر ذلك حتى الآن.

ويبدو أن وفاء زيدان لناديه السابق، ريال مدريد الإسباني، هو ما يمنعه حتى اللحظة من أن يصبح مدرب باريس سان جيرمان الجديد.

ويعيش الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان تحت الضغط منذ بداية الموسم، بسبب عدم قدرته على دمج الصفقات الجديدة، والتي يأتي على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، وظهور الفريق بشكل مفكك رغم كثرة النجوم.

وجاء توديع باريس سان جيرمان لمنافسات دور الستة عشر من كأس فرنسا بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد نيس، ليزيد متاعب المدرب الأرجنتيني.

لماذا لم يتسلم زيدان تدريب باريس سان جيرمان؟

وحسب برنامج "TeleFoot" الفرنسي، فإن السبب الحقيقي الذي يمنع زيدان من تدريب باريس سان جيرمان، هو حقيقة أنه سيواجه ريال مدريد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توديع باريس سان جيرمان لمنافسات دوري الأبطال أمام ريال مدريد، يعني بالتأكيد وصول زيدان إلى ملعب "حديقة الأمراء".

ماذا حقق زيدان مع ريال مدريد؟

تولى زيدان تدريب ريال مدريد خلال ولايتين، وتمكن من حصد 11 لقبًا متنوعًا.

وحصد زيدان لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، ومثلهما في كل من كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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