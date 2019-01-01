الوكرة يهزم الشحانية.. والغرافة تفوز على قطر في الدوري
أقيمت مباراتين السبت من منافسات الجولة الثالثة من منافسات دوري نجوم قطر موسم 2019 – 2020 حيث شهدت المباراتين منافسة قوية.
وكان السد القطري قد توج ببطولة دوري نجوم قطر الموسم الماضي بعد موسم أكثر من رائع، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الدحيل.
وحقق الوكرة فوزًا هامًا على الشحانية، بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ستاد "حمد الكبير"، ونجح الضيوف في فرض كلمتهم.
وأحرز محمد بن يطو الهدفين لفريقه الوكرة في الدقيقتين 63 و 80، ليخطف ثلاثة نقاط لفريقه هامة في مشوارهم بدوري نجوم قطر بالموسم الحالي.
📹 فيديو | هدف #الوكرة الأول عن طريق اللاعب— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 14, 2019
محمد بن يطو #الشحانية_الوكرة ٠-١
الاسبوع الثالث | #دوري_نجوم_QNB@alwakrah_sc pic.twitter.com/zSKLLByhXZ
📹 فيديو | هدف #الوكرة الثاني عن طريق اللاعب محمد بن يطو #الشحانية_الوكرة ٠-٢— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 14, 2019
الاسبوع الثالث | #دوري_نجوم_QNB@alwakrah_sc pic.twitter.com/6vGCDO6u09
واحتل الوكرة المركز الخامس في ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 6 نقاط، بينما تذيل الشحانية ترتيب الدوري بدون نقاط بعد مرور 3 جولات.
وفي المباراة الثانية، حقق الغرافة الفوز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي أقيمت على ستاد " سحيم بن حمد" بنادي قطر.
تقدم أصحاب الأرض "قطر" في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول عن طريق ساردور راشيدوف، قبل أن يتعادل أحمد علاء الدين للغرافة في الدقيقة 40.
⚽ هدف #نادي_قطر الأول عن طريق اللاعب رشيدوف د. ٣٧'#نادي_قطر_الغرافة ١-٠— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 14, 2019
الاسبوع الثالث | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/kRL1AB2SGp
فيديو | هدف #الغرافة الأول عن طريق اللاعب احمد علاء د. ٤٠'#نادي_قطر_الغرافة ١-١— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 14, 2019
الاسبوع الثالث | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/2nQ7W8N7rk
وفي الشوط الثاني من المباراة أحرز عثمان علوي اليهري هدف التقدم للغرافة في الدقيقة 67، ليحرز هدفًا ثالثًا أيضًا في الدقيقة 73 ليؤكد الثلاثة نقاط لفريقه.
فيديو | هدف #الغرافة الثاني عن طريق اللاعب عثمان اليهري #نادي_قطر_الغرافة ١-٢— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 14, 2019
الاسبوع الثالث | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/migNF4XxYB
⚽ هدف #الغرافة الثالث عن طريق اللاعب عثمان اليهري #نادي_قطر_الغرافة ١-٣— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 14, 2019
الاسبوع الثالث | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/9ViDC4Ku1b
وارتقى الغرافة إلى وصافة الدوري برصيد 7 نقاط بنفس رصيد المتصدر العربي، بينما ظل قطر بدون نقاط في المركز الـ11.