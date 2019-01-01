الوكالة الإيطالية تؤكد توقيع يوفنتوس مع جوارديولا

وتنشر ميعاد إعلان الصفقة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكدت وكالة الأنباء الإيطالية أن يوفنتوس أتم الاتفاق مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ليكون خليفة ماسيمليانو أليجري في تدريب الفريق الموسم المقبل.

المدرب الكتالوني ارتبط اسمه بالسيدة العجوز بعد رؤيته في ميلانو بنفس الفندق الذي يتواجد فيه فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي، ليوفنتوس، وقيل أن اجتماعاً جمع الرجلين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن الاتفاق بين الطرفين على عقد لأربعة أعوام مقابل 24 مليون يورو موسمياً، وسيكون الإعلان الرسمي في الرابع من يونيو.

وأضاف التقرير أن التقديم سيكون في الجمعة الرابع عشر من يونيو في ملعب "أليانز" الخاص بالبيانكونيري في تورينو، الميعاد الذي تم منع الجماهير فيه من التواجد بالمكان دون الكشف عن الأسباب.

خاص | يوفنتوس يتواصل مع ممثلي ساري لخلافة أليجري

هل المدرسة الألمانية هي الأفضل على مستوى حراسة المرمى؟ 🤨pic.twitter.com/12eRkgiJoi — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

عديد من لاعبي يوفنتوس تفاعلوا مع الأنباء بشكل مبهم، إذ أبدى دوجلاس كوستا إعجابه عبر انستجرام بعدد من المنشورات التي ترحب بوصول جوارديولا، بينما نشر ميراليم بيانيتش صورة لاسم جوسيف، الاسم الأول لجوارديولا.

مكاتب المراهنات في إيطاليا أيدت الخبر، إذ أصبح مدرب برشلونة السابق هو الأكثر ترشيحاً بنسبة أربعة لستة، ويأتي خلفه كلاً من ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، وسيموني إنزاجي، المدير الفني للاتسيو.

الجدير بالإشارة أن جوارديولا نفسه كان قد نفى تدريبه ليوفنتوس الموسم المقبل في حديث إعلامي له قبل مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب يوفنتوس الجولة المقبلة مع سامبدوريا في ختام الدوري الإيطالي، المباراة التي ستكون الأخيرة لأليجري بقيادة الفريق.