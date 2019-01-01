الوقت يضغط على برشلونة - إما دفع شرط جريزمان أو العقوبة

ما هو آخر موعد لضم جريزمان في برشلونة؟

يحتاج نادي برشلونة الإسباني للإسراع في عملية التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، حتى لا يتعرض الأخير لعقوبة.

برشلونة حاول التفاوض مع الروخي بلانكوس للتعاقد مع اللاعب وتسديد المبلغ على أقساط ولكن إدارة الفريق المدريدي رفضت.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ برشلونة سوف يدفع قيمة الشرط الجزائي غدًا، الجمعة، وتقديم اللاعب يوم السبت.

وأوضحت أنّه في حال التأخر عن ذلك الموعد، فإن جريزمان قد يضطر للعودة إلى تدريبات الروخي بلانكوس إذ لن يصبح هناك أي مبرر قانوني لانقطاعه عن التدريبات.

وقد يواجه اللاعب عقوبات مالية شديدة من الفريق المدريدي في ظل غيابه عن التدريبات.

جريزمان رفض حضور تدريبات أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي وتم توقيع غرامة مالية عليه.