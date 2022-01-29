الوقت ضد برشلونة .. 72 ساعة فقط لتحديد وجهة ديمبيلي المقبلة!

يبحث عثمان ديمبيلي عن حل عاجل في الفترة المقبلة قبل أيام من غلق سوق الانتقالات الشتوية وذلك بعد لقاء وكيله موسي سيسوكو مع تشافي هيرنانديز وممثلي نادي برشلونة.

اللاعب الفرنسي لا يريد إهدار الوقت في مماطالات أمور التجديد، ويرى أنه من الأفضل أن يخرج في الوقت الحالى في يناير، إذ يعلم اللاعب أنّه لو بقي في برشلونة حتى نهاية الموسم فلن يحظى بنفس الدور السابق، بل سيتم تنحيته جانبًا لحساب لاعب آخر وهو آداما تراوري الصفقة الجديدة القادمة من وولفرهامبتون.

تشافي كان قد أعلن سابقًا عن أهمية التجديد لديمبيلي، لكن يبدو أن اللاعب لا يرحب بهذا الأمر وظهر ذلك بوضوح في طلباته المالية المرتفعة.

ما هي واجهة عثمان ديمبيلي المقبلة؟

يبحث موسي سيسوكو وكيل اللاعب عن مخرج في الوقت الحالي، وهو الأمر الصعب مع اقتراب غلق نافذة الإنتقالات، ومع ذلك يرى عثمان ووكيله أن الحل الأنسب الذي يرضي الطرفين هو خروج اللاعب في الوقت الحالي.

هناك ثلاث فرق يدرسون خيار التعاقد مع الفرنسي وهم مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتشيلسي. الاحتمالات ما زالت على الطاولة، لكن الوقت الضيق يصعب الأمور.

من جانبه، ينتظر برشلونة بفارغ الصبر ما سيذهب إليه عثمان ووكيله، اجتماع يوم الثلاثاء الماضي خفض التوتر بشكل كبير بين الطرفين اللذين شرعا في إيجاد حل.

كما أنّ النادي الكتالوني يريد إنهاء هذا الملف حتى يتفرغ إلى ملفات أخرى تعاقدية لتدعيم الفريق.

ما هي خيارات برشلونة في سوق الانتقالات؟

لا يريد تشافي أن يهدر الوقت، بل بالفعل حدد أولوياته وهي ضم مهاجم صريح ، كما أنّ خيار موراتا أستبعد عمليًا لأن أتلتيكو مدريد لا يتعامل بمرونة مع النادي الكتالوني.

ولا يزال مركز المهاجم أولوية قصوى لتشافي، وهذا ما يطرح فكرة تواجد المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي يعانى من ظروف صعبة مع آرسنال، ولا يبدو أنه سيكون من الصعب خروجه في الوقت الحالي.

كما أيضًا ينتظر نيكولاس تاليافيكو تسوية قضية ديمبيلي حتى يعلم مصير انضمامه لبرشلونة من عدمه، مدركًا أن خروج الفرنسي سيفتح الباب للبلوجرانا للتعاقد مع الصفقات التي يحتاج لها.

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