الوضع معقد .. ما هو مصير عبد الفتاح عسيري مع النصر؟

تعرف على موقف عبد الفتاح عسيري من الاستمرار مع النصر

أصبحت وضعية عبد الفتاح عسيري معقده مع فريقه نادي النصر، في ظل عدم استقرار المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للعالمي على موقف اللاعب.

ما هو موقف جارسيا من عبد الفتاح عسيري؟

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن جارسيا طلب من الجهاز الإداري بنادي النصر، الوقوف على مستويات اللاعب عبد الفتاح عسيري، خلال المعسكر الإعدادي المقام في مدينة ماريبا الإسبانية.

جارسيا سيقوم بحسم موقف عبد الفتاح عسيري من الاستمرار مع نادي النصر بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن عسيري قدم مستوى مميز خلال معسكر ماريبا، على المستوى الفني والبدني، هذا بجانب الالتزام بمواعيد التدريبات والجدول الغذائي.

لماذا أصبحت وضعية عسيري معقدة داخل النصر؟

وأشارت الصحيفة إلى أن عسيري يريد أن يشارك بشكل أساسي مع فريقه النصر خلال الموسم القادم، لكي يترك انطباعًا مميزًا في موسمه الأخير رفقة العالمي.

ولكن هناك تخوفات من أن يلاقي عسيري مصير يحيى الشهري لاعب الفريق السابق، والذي وجد تجاهلًا والتواجد خارج القائمة تمامًا.

ولم يتم استبعاد أن يقوم عسيري بالمطالبة بمخالصة مالية من إدارة النصر خلال الفترة القادمة، في ظل معاناته خلال تجربته الاحترافية مع ناديه النصر، من الشائعات والمشاكل التي أرهقت كاهله.

الشائعات والمشاكل تسببت في انخفاض مستوى عبد الفتاح عسيري خلال الفترة الماضية، متمنيًا أن تتبدل أحواله الموسم المقبل.