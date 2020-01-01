دوري الخليج العربي

الوصل يعلن رحيل خواكين بيريز بالتراضي

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خواكين بيريز
الوصل يسعى لتحسين صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

أعلن نادي الوصل الإماراتي عن رحيل محترفه الأرجنتيني خواكين بيريز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتراضي بين الطرفين.

ووجه النادي الشكر للاعب الأرجنتيني على الفترة التي قضاها معهم، حيث تم فسخ التعاقد بالتراضي بين النادي واللاعب.

وكشف نادي الوصل عن الوصول لاتفاق مع اللاعب بفسخ العقد بالتراضي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وقال النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الوصل ينهي تعاقده بالتراضي مع اللاعب خواكين بيريز، ويوجه له الشكر على جهوده خلال الفترة التي قضاها بين صفوف الأمبراطور".

ولم يقدم بيريز المستوى المطلوب للتواجد في التشكيل الأساسي باستمرار مع الوصل مما دفع المسؤولين بإنهاء التعاقد معه.

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