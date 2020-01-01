الوصل يخطف التعادل أمام عجمان في الدوري الإماراتي

نتائج مخيبة للوصل في الدوري الإماراتي

تعادل الوصل مع عجمان، إيجابيًا، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الوصل تمكن من خطف التعادل خلال أخر دقائق المباراة بعد تأخره منذ أخر دقائق الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على أرضه.

المباراة بدأت قوية بين الطرفين ولكن نجحت الدفاعات في التصدي للفرص التي أتيحت حتى تمكن عجمان من التقدم بالهدف الأول.

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عجمان أحرز هدفه الوحيد في المباراة بالدقيقة 45 من الشوط الأول عن طريق وليام أوسو ويصدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، حاول الوصل الذي يلعب المباراة على أرضه ووسط جماهيره، التعادل والبحث عن الفوز ولكن فرصه لم تكلل بالنجاح.

وقبل النهاية بدقائق، تمكن ويلتون سواريز من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة فقط.

ويحتل الوصل عقب هذا اللقاء المركز الثامن في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي عجمان في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.