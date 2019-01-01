الوصل يخصص 8500 مقعد لجمهور الأهلي

تعرف على نسبة الحضور الجماهيري المتوقع للأهلي ضد الوصل في البطولة العربية

خصص نادي الوصل 10% من مقاعد ملعب "زعبيل" أي نحو 8500 ومقعد لجمهور الأهلي السعودي في مباراة البطولة العربية.

الأهلي يحل ضيفًا على الوصل يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس زايد لأندية الأبطال.

وأعلن الإمبراطور طرح تذاكر المباراة في المتجر الرسمي للنادي مساء أمس، الأربعاء، على أن يُسمح لحاملي البطاقات الموسمية دخول مدرجات الدرجة الثانية بالمجان.

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كما خصص الفريق الإماراتي يسار منصة الدرجة الثانية للعائلات، كما قرر فتح التدريبات للجمهور مساء اليوم، الخميس.

الوصل أقصى الأهلي المصري في ثمن النهائي بعد التعادل ذهابًا 2-2 وإيابًا 1-1، كما صعد أيضًا لدور الـ 16 بإقصاء الاتحاد بالتعادل في المباراتين.