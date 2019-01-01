فابيو ليما على بعد خطوات من تحقيق إنجاز بالدوري الإماراتي

البرازيلي محترف الوصل يتألق خلال خمسة مواسم بالإمارات

قضى البرازيلي فابيو دي ليما؛ لاعب وسط الوصل الإماراتي، خمسة مواسم في دوري الخليج العربي الإماراتي، حتى اقترب من تحقيق إنجاز شخصي به.

البرازيلي ارتدى قميص الإمبراطور في صيف عام 2014، قادمًا نادي أتلتيكو جيونيانس البرازيلي على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم الوصل بشرائه نهائيًا في يناير 2015.

واقترب ليما من دخول نادي المائة في الدوري الإماراتي، حيث تفصله خمسة أهداف فقط عن تسطير اسمه في القائمة.

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صاحب الـ26 عامًا سجل حتى الآن في الموسم الجاري هدفين أمام الشارقة والظفرة، من أصل خمس مباريات خاضها الإمبراطور.

وبالنظر إلى المواسم السابقة، فأحرز البرازيلي 16 هدفًا في موسم 2014-2015، وفي الذي يليه سجل 20 هدفًا.

أما موسم 2016-2017 فمزق ليما شباك الخصوم بـ25 هدفًا، ثم 19 في التالي، وأخيرًا 13 هدفًا في الموسم الماضي.

وحال نجاح فابيو ليما في تسجيل خمسة أهداف في المباريات المقبلة، فسيصير الأجنبي الثالث في نادي المائة بعد الغاني أسامواه جيان؛ لاعب شباب الأهلي السابق، والأرجنتيني سباستيان تيجالي؛ لاعب الوحدة.