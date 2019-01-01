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دوري أبطال آسيا

الوصل الإماراتي يدعم النصر قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي

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يستضيف النصر، عند السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، فريق باختاكور الأوزبكي في الملحق الآسيوي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الوصل الإماراتي دعمه لنادي النصر، قبل المباراة الهامة التي تنتظر العميد في منافسات دوري أبطال آسيا أمام نادي باختاكور الأوزبكي.

ويستضيف النصر، عند السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، فريق باختاكور الأوزبكي في الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2019.

وقام الحساب الرسمي لنادي الوصل الإماراتي بوضع صور لشعار النادي بجانب شعار نادي النصر قبل المباراة الهامة التي يخوضها بعد ساعات.

وكان النصر قد التحق بالبطولة بعدما حل في المركز الرابع بدوري الخليج العربي الموسم الماضي، ليخوض لقاء الملحق الآسيوي.

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يُذكر أن فوز النصر في مباراة اليوم وتأهله إلى دور المجموعات يقوده إلى المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من بيرسبوليس الإيراني والسد القطري والأهلي السعودي.

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