الوصل الإماراتي يدعم النصر قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي

يستضيف النصر، عند السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، فريق باختاكور الأوزبكي في الملحق الآسيوي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الوصل الإماراتي دعمه لنادي النصر، قبل المباراة الهامة التي تنتظر العميد في منافسات دوري أبطال آسيا أمام نادي باختاكور الأوزبكي.

ويستضيف النصر، عند السابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، فريق باختاكور الأوزبكي في الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2019.

وقام الحساب الرسمي لنادي الوصل الإماراتي بوضع صور لشعار النادي بجانب شعار نادي النصر قبل المباراة الهامة التي يخوضها بعد ساعات.

📝مباريات العرب في دوري أبطال آسيا اليوم -دور الإقصائيات-



النصر الإماراتي 🇦🇪 والسعودي 🇸🇦 في مواجهة ممثلي أوزبكستان 🇺🇿 باختاكور وأجمك

والريان والغرافة القطريان 🇶🇦 في مواجهة ممثلي إيران 🇮🇷 سايبا وذوب آهن أصفهان



كل التوفيق للفرق العربية في مواجهاتها 🙏 pic.twitter.com/rWLy6dEhF8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وكان النصر قد التحق بالبطولة بعدما حل في المركز الرابع بدوري الخليج العربي الموسم الماضي، ليخوض لقاء الملحق الآسيوي.

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يُذكر أن فوز النصر في مباراة اليوم وتأهله إلى دور المجموعات يقوده إلى المجموعة الرابعة، التي تضم كلاً من بيرسبوليس الإيراني والسد القطري والأهلي السعودي.