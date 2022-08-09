الوشاح الذكي.. رفاهية جديدة من مانشستر سيتي لجماهيره

المشجعون أهم من اللاعبين!

يعمل نادي مانشستر سيتي على مشروع جديد من نوعه، وشاح ذكي يتم صنعه خصيصًا لمشجعيه، يمثل رفاهية جديدة بالنسبة لهم، وأيضًا ضمانة لسلامتهم.. كيف ذلك؟.

هذا الوشاح الذي يعتزم السيتي إطلاقه بشراكة مع مؤسسة "سيسكو" التكنولوجية الأمريكية من شأنه أن يراقب ردود الفعل العصبية لجماهير الفريق وهم في المدرجات خلال المباريات.

المشجعون أهم!

ويقول تشينتات باتيل، مدير شركة سيسكو في المملكة المتحدة وأيرلندا: "فكرة هذا المشروع أتت من آليات مراقبة أداء اللاعبين التي يتم تطويرها، ولذلك فكرنا في أن ننقلها إلى المشجعين الذين هم وقود الرياضة".

البيانات العصبية والجسمانية التي يحللها هذا الوشاح ستكون في لحظات مختلفة من المباراة، بين الغضب والإيمان بحدوث شيء مستحيل، والراحة والرضا عن اللاعبين.

ارتباط بالنادي

يضيف باتيل: "أثناء إقدام أحد اللاعبين على إحراز هدف، ستكون تلك لحظة هامة بالنسبة لمشجع، بالنسبة لغيره، قد تكون اللقطة الأهم هي تصدي الحارس لكرة خطيرة، بالنسبة لثالث قد تكون اللحظة الأكثر أهمية هي اصطدام بين لاعبين، لذلك هناك الكثير من الاحتمالات حول هذا الأمر".

ويردف في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن": "الوشاح يساعد على دراسة شغف التشجيع، وكذلك ما الذي يفرق في السلوك بين مشجع وآخر؟ نحن مهتمون بكل شيء يربط المشجع بالنادي وبالذات اللحظات الأكثر تأثيرًا".