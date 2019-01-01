الودية الأخيرة – الزمالك يستعد لعودة الدوري بفوز على امونيا القبرصي

الزمالك تغلب على نظيره أمونيا بهدف دون رد

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباراة الزمالك أمام نظيره أمونيا القبرصي، بفوز الفارس الأبيض بدف دون رد، في المباراة الودية الأخيرة بالمعسكر الخارجي للفريق.

شوط المباراة الأول، انتهى بالتعادل السلبي بعد سيطرة زملكاوية على مجرياته، عن طريق يوسف أوباما من العمق ومحمد إبراهيم من الجانب الأيسر.

ونجح أيمن حفني، بعد مشاركته بدقائق قليلة، في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 76، بعد مهارة فردية رائعة بعدما رواغ أكثر من لاعب وسدد ارضيه على يمين الحارس.

وخاض الزمالك خلال معسكره في قبرص 4 مباريات ودية، الاولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3، والثانية امام أنورثوسيس فاماغوستا وانتهت بالتعادل 3 – 3، والثالثة امام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر، والرابعة كانت أمام أمونيا اليوم.

نهاية المُباراة ⚽️

الزمالك 1 - 0 أومونيا

" أيمن حفني " pic.twitter.com/f1Ip8doN93 — SC (@ZSCOfficial) July 12, 2019

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات حتى نهاية الدوري، ومن المنتظر أن يلعب الأولى منهم يوم الأحد 21 يوليو أمام الجونة، ثم الإسماعيلي يوم الأربعاء 24 يوليو، وأخيراً القمة بين الأهلي والزمالك يوم 28 من الشهر ذاته.