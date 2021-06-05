الوداع يقترب .. دليل جديد على مغادرة رونالدو ليوفنتوس!

تقارير صحفية تكشف عن قرب كريستيانو رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن قرب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف يوفنتوس في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، والتي أكدت أن أيام اللاعب في يوفنتوس أصبحت معدودة للغاية.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب لم يظهر في إحدى الإعلانات الخاصة بواحد من أهم رعاة النادي في الموسم الجديد.

وأوضحت أن رونالدو كان دائم الظهور في نفس الإعلان خلال السنوات الماضية له بقميص يوفنتوس، حيث ظهر في صيف 2019 وبشهر أكتوبر من نفس العام بالإضافة لصيف العام الماضي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت على صعوبة استمرار رونالدو في ظل عودة ماسيميليانو أليجري لتدريب الفريق.

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ويسعى أليجري بحسب ما ذكرت تلك التقارير أن يجعل خط هجومه معتمدًا بشكل أساسي على الثنائي ألفارو موراتا وباولو ديبالا.

جدير بالذكر أن عقد رونالدو في صفوف يوفنتوس مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، مما يعني أن رحيله في الصيف يتطلب مبلغًا ماليًا قد يكون كبيرًا على أي فريق في الوقت الحالي.