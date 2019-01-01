الوداد يعلن إصابة مدافعه بالملاريا والطبيب يوضح حالته

الإيفواري كومارا تم نقله لأحد مستشفيات جنوب أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوداد المغربي إصابة الإيفواري شيخ كومارا؛ مدافع الفريق، بمرض الملاريا، موضحًا أن مرضه سيعيقه فترة عن المشاركة في التدريبات والمباريات.

الإيفواري كان ضمن قائمة وداد الأمة استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وأوضح طبيب الفريق الحالة الصحية لكومارا، حيث قال في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "اللاعب أصيب بحمى أثناء رحلتنا إلى جنوب أفريقيا وقمنا بإسعافه، لكن بعد يومين عادت إليه أعراض الحمى مرة أخرى، لنضطر إلى نقله إلى المستشفى".

وأضاف: "في المستشفى تأكد لنا إصابته بالمرض الإستوائي الموجود في أفريقيا، لكن حاليًا حالته تحسنت وتعافى من الحمى وحرارته عادت لطبيعتها، مما يسمح له بمغادرة المستشفى غدًا الأحد".

وعن موقفه من التدريبات والمباريات أكد الطبيب أنه سيعود بعد أسبوعين، لحين تماثله بالشفاء.

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كومارا كان قد انضم للوداد في صيف 2017، وشارك معه الموسم الجاري في 11 مباراة.

يذكر أن الوداد قبل مواجهة صن داونز اليوم، قد حقق الفوز في لقاء الجولة الأولى أمام أسيك ميموزا الإيفواري بخماسية مقابل هدفين.