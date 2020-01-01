الوداد يتعاقد مع المدافع عادل الرحيلي بعد رحيله من أم صلال القطري

الوداد المغربي يتعاقد مع عادل الرحيلي.

تعاقد نادي الوداد البيضاوي المغربي، بقيادة سعيد الناصيري، مع المدافع عادل الرحيلي، لاعب فريق أم صلال القطري، ليدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان سعيد الناصيري، قد قدم عرضًا إلى اللاعب، وكانت هناك اعتراضات من اللاعب على المقابل المادي، وأدت إلى تعطل الصفقة.

رئيس الوداد لم يستسلم، وقام بتقديم عرضًا جديدًا للاعب، ليتم الموافقة عليه، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات.

جاء ضم الرحيلي، من أجل تعويض إصابة أشرف داري، وغياب المدافع الإيفواري الشيخ كومارا بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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نادي أم صلال فسخ عقد اللاعب المغربي الرحيلي، خلال شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى بعض اللاعبين، بعد قرار المدرب المغربي عزيز بنعسكر، بالاستغناء عنهم.

ويسعى الوداد لتدعيم صفوفه، من أجل مواصلة المنافسة على صدارة الدوري المغربي، وأيضًا للمنافسة على بطولة دوري أبطال إفريقيا.