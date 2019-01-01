الوداد ينفي أنباء زيادة أسعار تذاكر ديربي الرجاء

الوداد ينفي كل ما تردد حول ديربي الدار البيضاء

نفى نادي الوداد المغربي، كل ما تردد حول زيادة أسعار تذاكر مباراة ديربي الدار البيضاء، والمقرر لها يوم السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس.

الوداد تعادل مع الرجاء إيجابيًا بهدف لمثله، بذهاب دور الـ16 ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الوداد نفى الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار الديربي المرتقب يوم السبت المقبل أمام الرجاء، وأن أسعار التذاكر هي نفس الأسعار في مباراة الذهاب.

الرجاء كان حدد أسعار تذاكر مباراة الذهاب، حيث تبدأ من 5 دولات حتى 15 دولار، مع السماح لأصحاب بطاقات الاشتراك السنوية، وعددهم 8 آلاف مشترك، بمتابعة المباراة مجانًا.

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جاء ذلك بعدما سادت حالة من الاستياء بين جماهير الوداد والرجاء، بعد انتشار الشائعات بزيادة كبيرة في أسعار المواجهة التي سيحضرها 45 ألف مشجع.

ويسعى الوداد لتحقيق الفوز على الرجاء بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى ربع نهائي كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة العربية هذا الموسم، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في المملكة المغربية.