الوداد والترجي يفقدان 5 لاعبين بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على اللاعبين الموقوفين في إياب نهائي البطولة القارية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأكد غياب 5 لاعبين عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بعد حصولهم على إنذارات في مباراة الذهاب.

الوداد البيضاوي يستضيف فريق نادي الترجي في المغرب، بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في تونس.

ويغيب أشرف داري لاعب الوداد البيضاوي عن مباراة الإياب بعد حصوله على كارت أصفر، وإبراهيم نقاش بسبب حصوله على كارت أحمر خلال المباراة.

ويفقد الترجي الثنائي شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي ومعز بن شريفية بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ودخل فريق نادي الوداد مباراة الترجي، ويمتلك 6 لاعبين مهددين بالغياب، وهم "رضا التكناوتي، صلاح الدين السعيدي، أشرف داري، يحيا جبرا وزهير المترجي، محمد أوناجم".

بينما الترجي دخل المباراة وهو يمتلك 7 لاعبين مهددين بالغياب وهم "معز بن شريفية، رامي الجريدي، فوسيني كوليبالي، شمس الدين الذوادي، غيلان الشعلالي، طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري".