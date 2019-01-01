الوداد البيضاوي يفتقد خدمات لاعبان أمام صن داونز

أوناجم وتيغازوي لن يلحقا بلقاء صن داونز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يغيب الثنائي أمين تيغازوي ومحمد أونجم، عن مباراة فريقهما الوداد البيضاوي المغربي، أمام صن داونز، أمام صن داونز الجنوب إفريقيا بدوري أبطال إفريقيا.

الوداد سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أمين تيغازوي يعاني من الإصابة، ولم يتعافى منها حتى الآن، وهو الأمر الذي سيمنعه من المشاركة.

إسماعيل مطر مع أحد المعجبين ❤️🤣🤣



(📸: IG/ismaeilmatar10) pic.twitter.com/Fh4QHm4BKb — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

وأصيب محمد أوناجم مؤخرًا في مباراة حسنية أغادير بالدوري المغربي، وليس جاهًا للظهور في مباراة صن داونز.

فوزي البنزرتي، المدير الفني للوداد سيستعين بخدمات بديع أووك بدلًا من أوناجم، كما سيلعب زهير المرتجي بدلًا من أمين تيغازوي.

تيغازوي أحد أهم لاعبي الوداد، وهو من قاد الفريق البيضاوي للتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي العام الماضي، بعد تسجيله هدفًا في مرمى مازيمبي.