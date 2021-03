الوحيد في الدوري الإسباني، والثاني خلف جريزمان! ماذا قدم ميسي أمام ويسكا؟!

حقق فريق برشلونة الفوز اليوم على نظيره ويسكا ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب كامب نو برباعية نظيفة.

عريس مواجهة الليلة كالعادة كان ليونيل ميسي الذي كان يخوض المباراة رقم 767 له بقميص برشلونة، ليعادل رقم أسطورة الفريق تشافي هيرنانديز كأكثر من لعب لصالح الفريق الكتالوني.

فيما يلي سنستعرض معكم أبرز ما قدمه ميسي في المباراة من أرقام، بعد أن أصبح يشارك تشافي في رقم قياسي جديد!

شارك ليونيل ميسي في المباراة أساسيًا ولمدة 90 دقيقة سجل خلالهم هدفين وصنع الهدف الثالث، وكان أفضل لاعب في المواجهة دون أي منازع.

مرر ميسي الكرة 93 مرة بنسبة دقة 87% انخفضت لـ 86% في منتصف ملعب الفريق الخصم، ولم يكن من ضمنها أي تمريرة طويلة.

تحليل برشلونة وويسكا | كيف تلعب بـ 13 لاعبًا؟ وإلى متى يا ميسي؟!

التحم ميسي في 16 كرة مع نجوم فريق ويسكا، وفاز بتسعة التحامات منهم وهي نسبة لا بأس، وكانت جميعها التحامات أرضية.

هجوميًا طوال اللقاء سدد ميسي كرتين فقط على المرمى كانا هما الهدفين الأول والرابع لبرشلونة في المواجهة، كما سدد كرتين خارج المرمى ومثلهما أبعدها الدفاع.

الهدف الأول لميسي هو رقم 20 له في الدوري الإسباني بالموسم الجاري، ليكون ذلك هو الموسم الـ 13 على التوالي الذي يصل فيه لهذا الرقم، كالوحيد في تاريخ البطولة.

20 - @FCBarcelona 's Lionel Messi 🇦🇷 has scored 20+ @LaLigaEN goals for the 13th consecutive season, the only player to do so in the competition’s history. Extraterrestrial. pic.twitter.com/bav5p4P1vM

عرضيات النجم الأرجنتيني في اللقاء كانت أربعة، منهما اثنين فقط نجحا، بمعدل نجاح 50% من إجمالي محاولاته، وبعيدًا عن هدف مينجويزا الذي صنعه، فقد صنع ثلاث فرص للتسجيل في مرمى الخصم.

الهدف الذي صنع ميسي لمينجويزا جعله ثاني لاعبي الدوري الإسباني تسجيلًا وصناعة لعشر أهداف أو أكثر في كل البطولات، بواقع 26 هدفًا سجلهم و10 صنعهم، خلف أنطوان جريزمان الذي سجل 13 وصنع 11.

2 - Lionel Messi 🇦🇷 is the second @LaLigaEN player to reach double figures for both goals (26) and assists (10) this season in all competitions, after Antoine Griezmann 🇫🇷 (13 and 11). Duo. pic.twitter.com/poXgX9gLkI