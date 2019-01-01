الوحدة يقدم لاعبيه الجدد ومدربه: المدرسة الهولندية الأنسب لنا

العنابي ضم ثلاث صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم مدربه الجديد الهولندي موريس شتاين، وصفقاته الجديد التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

المؤتمر حضره أحمد الرميثي؛ رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبد الله جعفر السيفي؛ عضو المجلس، وعبد السلام جمعة؛ المشرف على الفريق الأول وفريق تحت 21 عامًا.

وتعاقد العنابي خلال الصيف مع ثلاث صفقات هم: الحسين صالح ونيكولاس ميلسي ودودو.

قدم السيد عبدالله جعفر السيفي عضو مجلس إدارة شركة الكرة, اللاعبين المنضمين حديثاً لوسائل الإعلام وحثهم على بذل قصارى جهدهم لخدمة هذا الكيان الغالي و إسعاد الجماهير دائماً و أبداً متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات و التوفيق و النجاح في الموسم الجديد .#WHDFC pic.twitter.com/F0AmdQKTTc — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) June 24, 2019

وقال الرميثي: "تعاقدنا مع شتاين جاء بعد التشاور مع اللجنة الفنية ومجلس الإدارة، ورأينا أن المدرسة الهولندية هي الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، أما اللاعبون الجدد فالهدف منهم سد احتياجات الفريق والإمكانيات الممتازة التي يمتلكونها".

وأضاف: "صفقة ميلسي تم تفضيلها على العديد من الأسماء المطروحة وذلك لما يمتلكه من مهارات وفنيات وخبرة كافية في ملاعب دورينا.

"وتم التعاقد مع الحسين صالح لتدعيم خط دفاع الفريق واللاعب كان أحد خيارات الفريق للتعاقد معه في الفترة الماضية، وفيما يخص اللاعب البرازيلي دودو الذي يبلغ من العمر 18 عامًا فهو أحد المواهب الشابة التي ستخدم الفريق في المستقبل ولاعب صاحب إمكانيات ومهارات فنية تؤهله لتمثيل العنابي في المستقبل القريب، وقد قضى اللاعب فترة معايشة مع النادي قبل التعاقد مع وتسجيله في فئة المقيمين".

يذكر أن الوحدة أنهى الموسم المنقضي محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 46 نقطة.