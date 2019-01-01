الوحدة يعلن موعد وصول المدرب الجديد بعد رحيل تين كات

تين كات رفض الاستمرار مع الوحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وافق نادي الوحدة، على اعتذار المدرب الهولندي هينيك تين كات، المدير الفني للفريق، بسبب ظروف عائلية، بالإضافة إلى توجيه الشكر له على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن مجلس إدارة نادي الوحدة، أعلن دخوله في مفاوضات مكثفة مع أحد المدربين من المدرسة الهولندية، لقيادة الفريق الفترة المقبلة.

وسيصل المدرب الجديد للوحدة خلال اليومين المقبلين، من أجل التفاوض مع إدارة نادي الوحدة، وتوقيع عقد تدريبه للفريق اعتبارًا من الموسم المقبل.

برونو أوفيني يودع جمهور النصر بهذه الرسالة 🗣️ pic.twitter.com/6BMyOflJ0Z — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

إدارة الوحدة قدمت الشكر إلى تين كات، على مبادرته بتدريب الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، لحين الاتفاق مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.

تين كات قاد الوحدة خلال 5 أشهر ماضية، حيث أنهى الدوري في المركز الثالث، كما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

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