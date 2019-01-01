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الوحدة يعلن بيع لاعبيه للشارقة

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لاعبا الوحدة ينتقلان للشارقة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الوحدة، عن اتفاقه مع نادي الشارقة، ببيع عقود اللاعبان سالم سلطان ومحمد عبد الباسط لصفوف الأخير، وبيعهما بشكل نهائي.

وأشار نادي الوحدة عبر موقعه الرسمي، إلى أنه تم الاتفاق مع الشارقة على بيع اللاعبان سالم سلطان ومحمد عبد الباسط.

ووجهت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، الشكر والتقدير إلى اللاعبين سالم سلطان ومحمد عبد الباسط، على الفترة التي قضوها مع الفريق.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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ويسعى الشارقة لتدعيم صفوفه، استعدادًا لمشاركته الموسم المقبل، في دوري أبطال آسيا، بعد التتويج بالدوري الموسم الماضي.

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