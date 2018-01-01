الوحدة يصعد لنصف نهائي كأس الإمارات بخماسية نظيفة

الوحدة يفوز على الإمارات بخماسية نظيفة في مباراة سهلة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الوحدة، الفوز على نظيره الإمارات، بخمسة أهداف دون رد، في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

سجل الهدف الأول اللاعب يحيى الغساني بالدقيقة 35 من زمن المباراة، قبل أن يضيف سيبيستيان تيجالي الهدف الثاني بالدقيقة 37.

وتمكن المغربي مراد باتنا من تسجيل الهدف الثالث للوحدة بالدقيقة 41، ليسجل حمدان الكمالي الهدف الرابع بالدقيقة 49.

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واختتم أهداف المباراة اللاعب ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 78 من زمن المباراة، لفريق نادي الوحدة، عن طريق ركلة جزاء.

وأهدر سبيستيان تيجالي ركلة جزاء لفريق الوحدة بالدقيقة 93 من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بفوز فريقه بخماسية دون رد.

وينتظر فريق الوحدة الفائز من مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة، لتحديد الطرف الآخر في مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.