الوحدة يُسقط الأهلي بثنائية والسومة يهدر ركلة جزاء

الأهلي يواصل نزيف النقاط

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى أهلي جدة هزيمة أمام نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وواصل الأهلي أدائه المتراجع خلال الجولات الأولى من بطولة الدوري السعودي، وهو ما ظهر على اللاعبين اليوم السبت أمام الوحدة.

في الشوط الأول فاجىء الضيوف، أصحاب الأرض سريعًا، وتمكن الوحدة من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 8 من عمر اللقاء ليصيب جماهير الراقي بذهول.

وأحرز الهدف يوسف نياكتي بعد استغلال لاعبي الوحدة خطأ من وسط ملعب الأهلي، وتمرير الكرة لنياكتي لينفرد بحارس الراقي ليسجل الأول.

وقبل النهاية الشوط الأول، تمكن نفس اللاعب من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 47 بعد هجمة مرتدة رائعة نفذها لاعبي الوحدة ببراعة ليسجلوا الهدف الثاني.

وأهدر عمر السومة مهاجم الأهلي ركلة جزاء، في الدقيقة 66 لتضيع آمال جماهير الراقي في الثلاثة نقاط ويّسلم الجميع بأنها من حق الوحدة.

وأحرز السومة هدف الأهلي الوحيد في اللقاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ولكنه لم يكن كافيًا.

وبذلك ارتفع رصيد الوحدة إلى 3 نقاط في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 4 نقاط في المركز السابع.