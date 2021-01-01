الوحدة يتلقى هزيمة قاسية برباعية من العين .. وضمك يحقق فوزًا صعبًا على أبها

خسارة كبيرة تعرض لها الوحدة على يد العين

اختتمت مباريات الجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بإقامة مباراتين الأولى جمعت ضمك وأبها، والثانية بين العين والوحدة.

ونجح ضمك في تحقيق الفوز على أبها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة مثيرة، حيث تقدم ضمك بالهدف الأول عن طريق فاروق الشافعي بضربة رأس بالدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل كريم عواضي لأبها بالدقيقة 34.

فارق الشافعي عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه ضمك بالدقيقة 41 عن طريق تسديدة قوية، قبل أن يضيف زميله عبد الله العمار الهدف الثالث بالدقيقة 78.

واستطاع التونسي سعد بقير في تسجيل هدفين متتاليين بالدقيقتين 75 و 85 من زمن المباراة، ليتعادل لفريقه، وقبل أن يسجل فاروق شافعي هدف الفوز لصالح ضمك بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليمنح فريقه 3 نقاط.

ضمك رفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الخامس عشر، كما تجمد رصيد أبها عند 31 في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، تلقى الوحدة هزيمة برباعية دون رد، حيث تقدم بابو ندياي بالدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله أمادو موتاري الهدف الثاني بالدقيقة 81 وفيصل جمعان الهدف الثالث بالدقيقة 85.

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واختتم أهداف المباراة محمد فؤاد لفريق نادي العين، بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقود فريقه لتحقيق الفوز على الفرسان مكة.

العين رفع رصيده إلى النقطة 20 في المركز السادس بترتيب فرق الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الوحدة عن 27 نقطة بالمركز الرابع عشر.