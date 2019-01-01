الوحدة يبحث عن مدير فني تحسبًا لإقالة سفيتانوفيتش

الوحدة يسعى للعودة لمستوى الفريق بالموسم الماضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تسعى إدارة نادي الوحدة في الوقت الحالي لدراسة عدة سير ذاتية للمدربين من أجل اختيار المدير الفني الجديد للفريق في الموسم الحالي.

ويقترب نادي الوحدة من إقالة ماريو سفيتانوفيتش المدير الفني الحالي للفريق، بسبب النتائج السلبية الذي يحققها مع فرسان مكة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن سلطان أزهر رئيس نادي الوحدة، بدأ في دراسة أكثر من سيرة ذاتية لاختيار المدرب الجديد.

وتواصل رئيس الوحدة بالفعل مع أكثر من عنصر في القائمة المرشحة لتدريب الوحدة في الموسم الحالي حال رحيل الكرواتي.

إقرأ أيضًا - إسباني يقترب من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد السعودي

وتضم القائمة كلًا من التونسي عمار السويح المدير الفني السابق لأكثر من فريق سعودي حيث له خبرة كبيرة في الدوري السعودي للمحترفين.