الوحدة في آسيا؟ .. إحباط مشاركات "حديثي العهد" تواجهه

ماذا فعل "حديثي العهد في مشاركاتهم بدوري أبطال آسيا قبل الوحدة؟

نجح فريق نادي الوحدة في التأهل لبطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد نجاحه في احتلال المركز الرابع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ليكون أحدث ممثلي الكرة السعودية في البطولة القارية.

الوحدة ليس هو الفريق الأول خارج الخمسة الكبار "الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، الشباب"، الذي يمثل الكرة السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا.

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المزيد من الفرق

ونستعرض معًا خلال السطور التالية، ماذا قدمت الفرق السعودية التي شاركت في دوري أبطال آسيا، خارج الخمسة الكبار كما ذكرنا..

شارك فريق نادي الاتفاق في بطولة دوري أبطال آسيا 3 مرات، أعوام 2009 و 2012 و 2013.

في مشاركة الاتفاق الأولى عام 2009، خرج الفريق من دور الـ16، وفي 2012 خرج من التصفيات التأهيلية، وعام 2013 ودع الاتفاق البطولة من دور المجموعات.

ظهر فريق نادي الفتح في بطولة دوري أبطال آسيا مرتين، عامي 2014 و 2017، ولكنه لم يستطع تحقيق أي إنجازات.

الظهور الأول لنادي الفتح عام 2014، شهد خروجه من دور المجموعات، وهو نفس ما حدث في نسخة 2017.

التعاون يشارك هذا العام في الظهور الثاني له في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد مشاركته عام 2017.

فريق نادي التعاون خرج من بطولة عام 2017 من دور المجموعات، أما في النسخة الحالية، يسير سكري القصيم حتى الآن بخطى ثابتة، نحو التأهل إلى دور الـ16، فهل يفعلها؟