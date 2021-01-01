رسميًا | السقوط المذل أمام العين يُطيح برازوفيتش من تدريب الوحدة

الوحدة أعلن القرار رسميًا، وحديث عن الاتفاق مع بديله

أعلن الوحدة الإماراتي رسميًا إقالة مدربه فوك رازوفيتش اليوم السبت في أعقاب الخسارة المذلة أمام العين مساء أمس في دوري الخليج العربي الإماراتي بأربعة أهداف دون رد.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلن خلاله إقالة المدرب الصربي وشكره على عمله خلال الفترة الماضية وتمنى له التوفيق في مشواره الرياضي.

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بيان رسمي |



قررت ادارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم إقالة مدرب الفريق الاول لكرة القدم السيد فوك رازوفيتش إعتباراً من اليوم .



ووتقدم ادارة النادي بالشكر للسيد فوك على ماقدمه في المرحلة الماضية وتتمنى له التوفيق في مشواره الرياضي.#WHDFC pic.twitter.com/xSBtIPlEzD — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) March 13, 2021

صاحب الـ48 عامًا كان قد تولى تدريب العنابي في سبتمبر من العام الماضي، وقد قاد الفريق في 20 مباراة في الدوري الإماراتي فاز في 7 وخسر 5 وتعادل في 8، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن برصيد 29 نقطة وقد فقد تمامًا فرصته في المنافسة على اللقب وخرج كذلك من بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

ولم يُعلن الوحدة عن المدرب الجديد لكن جميع المصادر في الإمارات أكدت توصله لاتفاق مع الهولندي هينك تيك كات لقيادته، مشيرة إلى أن المدرب سيصل البلاد وسط الأسبوع الجاري لتوقيع العقود وبدء مهمته مع الفريق.

وأوضحت صحيفة البيان الإماراتية أن عقد تين كات سيمتد حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، مشيرة إلى أنه سيبدأ مهمته مع الفريق خلال مواجهة الجزيرة في الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي، على أن يتواجد الفرنسي جريجوري دوفرينس مدرب فريق تحت 21 عامًا على مقعد المدير الفني خلال مواجهة الظفرة الثلاثاء القادم ضمن الجولة الـ21.

يُذكر أن تين كات سبق أن تُوج بالدوري الإماراتي مع الجزيرة موسم 2016-2017، وقد تولى تدريب الوحدة لفترة قصيرة خلال عام 2018 بدأت في يناير وانتهت في يونيو من نفس العام، وقد شهدت تحقيق نتائج إيجابية محليًا وقاريًا.