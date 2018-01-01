الوحدة السعودي يكشف تطورات إصابة علي النمر

لاعب الوحدة سيخضع لعملية جراحية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف نادي الوحدة السعودي، عن تطورات إصابة علي النمر لاعب وسط الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري.

علي النمر تعرض للإصابة بثلاثة كسور في الوجه، بالإضافة إلى كسر في إحدى أسنانه، خلال مباراة الأهلي، حيث تم نقله إلى إحدى المستشفيات.

نادي الوحدة نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها الآتي:

مازال الكابتن علي النمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخضع للرعاية الطبية في إحدى المستشفيات بمدينة جدة حيث من المتوقع أن يجري عملية جراحية لعلاج كسور الوجه بعد غداً الثلاثاء في حال زوال الأعراض المصاحبة للإصابة .#الوحدة — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) December 30, 2018

"مازال الكابتن علي النمر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يخضع للرعاية الطبية في إحدى المستشفيات بمدينة جدة حيث من المتوقع أن يجري عملية جراحية لعلاج كسور الوجه بعد غداً الثلاثاء في حال زوال الأعراض المصاحبة للإصابة".

وكان الوحدة قد حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.