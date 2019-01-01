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الوحدة السعودي ينهي اتفاقه مع سفيتانوفيتش لقيادة الفريق

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Davor Javorović, Marko Prpić/Pixsell
هل سيحقق المدرب الكرواتي إنجازًا مع الوحدة السعودي؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجحت إدارة نادي الوحدة السعودي، في إنهاء الاتفاق مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، ليصبح مدربًا للفريق بداية من الموسم المقبل.

الكرواتي سفيتانوفيتش، أصبح مدربًا للوحدة السعودي، وذلك بعد ما قدمه مع فريق دينامو زغرب الكرواتي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الوحدة سيعلن خلال الساعات المقبلة خبر التوقيع الرسمي، مع المدرب الكرواتي.

المدرب صاحب الـ44 عامًا، يعد واحد من أفضل المدربين الكرواتيين حاليًا، حيث تولى مهمة تدريب دينامو زغرب، وحقق معه لقب الدوري الكرواتي، بخسارتين فقط من 36 مباراة.

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سفيتانوفيتش لعب في العديد من الأندية، حيث كان يلعب كمدافع، وأنهى مشواره مع كرة القدم في صفوف نابولي الإيطالي.

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