الوحدة يتعادل وديًا في هولندا، وغياب أحمد راشد للإصابة

الوحدة الإماراتي لعب مباراة ودية في هولندا يوم أمس الثلاثاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

غاب أحمد راشد مدافع الوحدة عن مباراة الفريق الودية أمس أمام فريق "في في سي أس" الهولندي والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وخاض الفريق الإماراتي ثالث مبارياته الودية في معسكره الخارجي الإعدادي في هولندا.

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ولعب المدرب موريس شتاين اللقاء بتشكيل مكون من راشد علي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي الحسين صالح وحمدان الكمالي وماجد عبدالله وعبدالله الكربي، وفي وسط الملعب لعب الخماسي نيكولاس ميليسي الوافد الجديد من الظفرة، وأحمد علي ودود وطحنون الزعابي وإسماعيل مطر، وأخيرًا تواجد سيباستيان تيجالي في الهجوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد أحرزهما الكمالي من تسديدتين لركلتين ثابتتين، وفي الشوط الثاني أضاف سام شتاين الهدف الثالث وكان هدف التعادل في اللقاء، وقد أشرك المدرب 9 لاعبين جدد في الشوط الثاني، إذ لم يُكمل المباراة حتى نهايتها سوى راشد علي وماجد عبد الله.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم أن المدافع أحمد راشد تعرض لإصابة في تدريبات الأمس أبعدته عن المباراة، موضحًا أنه سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة التشخيص النهائي للإصابة.