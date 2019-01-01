الوحدة الإماراتي يتعاقد مع نيكولاس ميلسي على سبيل الإعارة

ميلسي كان قد لعب من قبل بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع لاعب الوسط الاورجوياني نيكولاس ميلسي ( 26 عام ) لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من نادي الظفرة.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الوحدة أن اللاعب سيجري الفحوصات الطيبة في الأيام القادمة لإتمام عملية التعاقد.

ميلسي كان قد لعب من قبل بالدوري السعودي وبالتحديد نادي الهلال وقدم مردود طيب رفقة الزعيم.

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(📸: IG/bafetimbigomis) pic.twitter.com/BCyBwE1Ra2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 12, 2019

وتمنى مجلس ادارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم التوفيق والنجاح للاعب مع النادي، ويتقدم مجلس الادارة بالشكر والتقدير لنادي الظفرة الشقيق على حسن التعاون وتسهيل كافة الاجراءات لانتقال اللاعب.

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يُذكر أن العديد من التقارير قد ربطت بين أسم اللاعب ونادي الاتحاد السعودي من أجل اللعب لصفوف العميد وهو ما نفاه مسؤولي الظفرة.