الوحدة الإماراتي يوضح موقفه من رحيل الهولندي شتاين

الفريق الإماراتي يكشف موقفه من رحيل مدربه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشفت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، عن أن الهولندي موريس شتاين، المدير الفني للفريق، مستمر في عمله، ولن يتم استبدال الفريق خلال الفترة الحالية.

وخسر الوحدة في الجولة الأخيرة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، من فريق بني ياس، وهو ما جعل البعض يتوقع تغيير المدرب خلال فترة التوقف الحالية.

نادي الوحدة شدد على أن المدرب الهولندي شتاين مستمر في عمله، ولا نية في تغيير الجهاز الفني خلال الوقت الحالي.

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وعلى جانب آخر، شهدت تدريبات الوحدة، مشاركة عبد الله أنور بشكل منفرد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، بينما خضع حمدان الكمالي لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي.

ويواصل حسين عباس غيابه عن الملاعب، حيث يتوقع عودته في مباراة النصر، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري.

الجهاز الفني لفريق الوحدة منح اللاعبين راحة 3 أيام، خاصة وأن الفريق لن يلعب مباراة الجولة الرابعة، من كأس الخليج العربي نهاية الأسبوع الجاري.