هاتريك يفصل تيجالي عن هدفه الـ200 مع الوحدة.

إنجاز كبير لنجم وهداف الوحدة

يحتاج الأرجنتيني سيباستيان تيجالي إحراز 3 أهداف فقط ليصل بمجموع أهدافه مع الوحدة الإماراتي إلى 200 هدف في جميع البطولات.

وانضم تيجالي للوحدة موسم 2013-2014، وقد أحرز بقميصه 197 هدفًا منها 145 هدفًا في الدوري الإماراتي، وبقية الأهداف سجلها في بطولات كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر الإماراتي ودوري أبطال آسيا.

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وقد وصل مجموع أهداف تيجالي إلى 290 هدفًا ولا يحتاج سوى لعشرة أهداف ليصل لـ300 هدف في مسيرته الكروية وهو إنجاز رائع لصاحب الـ34.

وأحرز المهاجم الطويل هذا الموسم 8 أهداف تضعه في وصافة قائمة هدافي دوري الخليج العربي الإماراتي خلف مهاجم العين لابا كودجو، إلا أن تلك الأهداف لم تساعد الوحدة كثيرًا الذي يعيش موسمًا صعبًا ويستعد حاليًا لمواجهة اتحاد كلباء في مباراة مهمة غدًا الجمعة.

ورغم تلك الأهداف الـ145 لتيجالي في الدوري الإماراتي إلا أن لقب الدوري بقي عصيًا عليه وعلى الوحدة الذي لم يفز به منذ 10 سنوات.

ويحتل العنابي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و4 خسائر.

ويبتعد تيجالي بفارق 20 هدفًا عن صدارة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، والتي يحتلها فهد خميس نجم الوصل في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.